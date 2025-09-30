Secciones
Atención vecinos: Aguas Andinas anuncia cortes prolongados en seis comunas de Santiago

Algunos se extenderán hasta la madrugada del miércoles 1 de octubre.

Hace 1 Hs

La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en la capital, informó que este martes 30 de septiembre se llevarán a cabo cortes de agua potable en seis comunas de la Región Metropolitana, algunos de los cuales se extenderán hasta la madrugada del miércoles 1 de octubre.

Según detalló la compañía, estas interrupciones corresponden a trabajos programados de renovación, conexión y mantención de la red de distribución, labores que buscan reforzar la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio en la ciudad.

Comunas afectadas 

- Conchalí: conexión de redes, entre las 15 y 23 del martes.

- Las Condes: renovación de redes, desde las 15 del martes hasta las 3 del miércoles.

- San Miguel: mantención de estación reguladora, entre las 15 y 21 del martes.

- La Florida: renovación de redes, desde las 15:00 del martes hasta las 3 del miércoles.

- San Bernardo: conexión de redes, entre las 15.30 del martes y las 2.30 del miércoles.

- Peñaflor: cambio de válvula, entre las 15 y 21 del martes.

La compañía recordó que estas acciones forman parte del plan de mantenimiento habitual en Santiago y subrayó que su finalidad es “garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable”.

Asimismo, Aguas Andinas hizo un llamado a los vecinos de los sectores afectados a tomar las precauciones necesarias frente a la suspensión temporal del servicio

