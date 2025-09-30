Atención vecinos: Aguas Andinas anuncia cortes prolongados en seis comunas de Santiago

La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en la capital, informó que este martes 30 de septiembre se llevarán a cabo cortes de agua potable en seis comunas de la Región Metropolitana, algunos de los cuales se extenderán hasta la madrugada del miércoles 1 de octubre.
Según detalló la compañía, estas interrupciones corresponden a trabajos programados de renovación, conexión y mantención de la red de distribución, labores que buscan reforzar la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio en la ciudad.
Comunas afectadas
- Conchalí: conexión de redes, entre las 15 y 23 del martes.
- Las Condes: renovación de redes, desde las 15 del martes hasta las 3 del miércoles.
- San Miguel: mantención de estación reguladora, entre las 15 y 21 del martes.
- La Florida: renovación de redes, desde las 15:00 del martes hasta las 3 del miércoles.
- San Bernardo: conexión de redes, entre las 15.30 del martes y las 2.30 del miércoles.
- Peñaflor: cambio de válvula, entre las 15 y 21 del martes.
La compañía recordó que estas acciones forman parte del plan de mantenimiento habitual en Santiago y subrayó que su finalidad es “garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable”.
Asimismo, Aguas Andinas hizo un llamado a los vecinos de los sectores afectados a tomar las precauciones necesarias frente a la suspensión temporal del servicio