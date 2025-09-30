La iglesia de Barciademera: joya oculta del barroco gallego en Pontevedra

En el municipio de Covelo (Pontevedra) se esconde una de las construcciones más sorprendentes del barroco gallego: la iglesia y rectoral de Barciademera. Aunque no es tan conocida como otros templos de Galicia, esta edificación del siglo XVI se ha ganado un lugar especial entre los ejemplos más singulares del arte barroco en la región.
Originalmente perteneció a los monjes cistercienses del monasterio de Melón, y hoy continúa llamando la atención por su combinación de sobriedad estructural y fachada decorativa, llena de detalles simbólicos.
Una rectoral con gran valor artístico
La rectoral de Barciademera es una casa solariega de dos plantas en sillería y muros de granito que conforma un conjunto arquitectónico junto con la iglesia, el atrio y el cementerio. Su ubicación, en plena parroquia de San Martiño de Barciademera, casi a orillas del río Alén, la convierte en un destino perfecto para quienes buscan combinar turismo rural, naturaleza y patrimonio histórico.
De hecho, se la conoce como la rectoral más artística de Galicia, gracias a su ornamentación única dentro de la arquitectura gallega.
La fachada barroca que sorprende a los visitantes
Lo que más destaca de este conjunto monumental es su fachada barroca, considerada una de las más llamativas del barroco gallego. Entre sus elementos sobresalen:
Dos grandes figuras en forma de ave situadas a ambos lados.
Un atlante que sostiene una esfera, representando a un aborigen de América.
Varios pináculos decorados con frutas tropicales, un detalle insólito en este estilo arquitectónico.
La mezcla de símbolos religiosos, mitológicos y exóticos convierte a la iglesia y rectoral de Barciademera en un auténtico enigma artístico dentro del patrimonio de Pontevedra.
Un destino para descubrir el barroco gallego
Visitar la iglesia de Barciademera no solo significa adentrarse en la historia y el arte, sino también disfrutar de un entorno natural privilegiado en el corazón de Galicia. Rodeada de bosques y caminos rurales, esta construcción invita a descubrir la riqueza cultural de Pontevedra más allá de sus playas y plazas medievales.
Sin duda, se trata de una de las joyas ocultas del barroco gallego que merece un lugar destacado en cualquier ruta cultural por Galicia.