Jorge Valdivia podría volver a la cárcel tras una denuncia por presunta intimidación

Jorge Valdivia podría enfrentar un nuevo revés judicial luego de ser acusado de intimidar a una de sus denunciantes en el mercado París y Londres, en pleno centro de Santiago, el pasado 13 de septiembre. Este episodio podría derivar en un agravamiento de su situación procesal e incluso en su regreso a prisión preventiva.
De acuerdo con un reportaje emitido por T13, el ex futbolista fue visto en la calle París hace dos semanas, presuntamente en compañía de la diputada Maite Orsini y una amiga. La denunciante aseguró haber percibido su presencia a las 17.48 horas, pese a existir en su favor una orden de alejamiento.
“Me percaté de la presencia de Jorge, quien venía en sentido contrario hacia mí en compañía de Maite Orsini, no generándose ningún tipo de interacción entre ambos”, señala la declaración de la víctima, recogida en la denuncia.
El medio también difundió registros audiovisuales donde se apreciaría el momento inicial de este encuentro.
El confuso episodio que podría significar un nuevo réves para el "Mago"
Horas más tarde, alrededor de las 19.15, la situación habría escalado mientras la denunciante se encontraba en un puesto de joyas junto a una amiga. Un video mostró a Valdivia apuntando hacia el lugar en el que estaba la mujer.
En su testimonio, ella relató: “Estando en completo conocimiento que me encontraba en el lugar, me acerqué hasta un puesto de joyas en compañía de mi amiga, percatándome de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge, quien ya no se encontraba en compañía de Maite Orsini”.
Según la denuncia, Valdivia se aproximó de manera desafiante, quedando “prácticamente frente a su rostro” y lanzando gritos agresivos: “esta es la hue… esta es la hue…”.
Las imágenes difundidas por T13 muestran a un hombre -que sería Valdivia- caminando por la calle y sin respetar la distancia mínima que le exige la orden de alejamiento. El registro también captó el momento en que el exfutbolista abandonó el lugar, acompañado por un grupo en el que supuestamente estaba Maite Orsini.
La víctima denunció que este episodio constituye una clara vulneración de las medidas impuestas por la justicia. “Me genera un total miedo de lo que pudiera hacerme en cualquier oportunidad, ya que está en total conocimiento de mi domicilio actual”, señaló en el escrito citado por el reportaje.
Ante estas acusaciones, la diputada Maite Orsini salió al paso y negó tajantemente haber estado presente: “Jamás he estado en ese lugar. No estuve en ese lugar ni con esa persona, así que quiero desmentir tajantemente esto”.
El tribunal revisará el próximo miércoles 1 de octubre las medidas cautelares que pesan sobre Jorge Valdivia. La resolución de esta audiencia será decisiva, ya que podría implicar el retorno del exfutbolista a la cárcel.