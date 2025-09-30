El Club de Lectura de la Academia de Cine regresa a Madrid: fechas, autores y cómo inscribirse gratis

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, conocida por organizar cada año los prestigiosos Premios Goya, vuelve a apostar por la cultura más allá del cine con el regreso de su Club de Lectura en Madrid. El programa se desarrollará entre octubre y diciembre en el Café de la Academia, su espacio cultural en la calle Zurbano, 3 (barrio de Chamberí), y contará con una programación que abarca narrativa experimental, poesía y crónica personal.