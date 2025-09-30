Secciones
El Club de Lectura de la Academia de Cine regresa a Madrid: fechas, autores y cómo inscribirse gratis

La inscripción es gratuita y las sesiones se extenderán hasta diciembre.

El Club de Lectura de la Academia de Cine regresa a Madrid: fechas, autores y cómo inscribirse gratis
Hace 1 Hs

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, conocida por organizar cada año los prestigiosos Premios Goya, vuelve a apostar por la cultura más allá del cine con el regreso de su Club de Lectura en Madrid. El programa se desarrollará entre octubre y diciembre en el Café de la Academia, su espacio cultural en la calle Zurbano, 3 (barrio de Chamberí), y contará con una programación que abarca narrativa experimental, poesía y crónica personal.

Fechas y programación confirmada

El ciclo arranca el miércoles 15 de octubre a las 19:00, con la presentación de Futuro imperfecto (Plasson e Bartleboom, 2024), a cargo de Xulia Alonso.

- 29 de octubre: Un cementerio perfecto (Anagrama, 2025), de Federico Falco.

- 12 de noviembre: encuentro en torno a Oreja madre: mi cuestión judía (Caja Negra, 2025), de Dani Zelko, con invitado aún por confirmar.

- 26 de noviembre: presentación de El amor es un monstruo de Dios (Barrett, 2025), a cargo de sus editores.

- 10 de diciembre: María Bastarós compartirá su obra Criaturita (Seix Barral, 2025).

Cada sesión tendrá una duración aproximada de hora y media, será moderada por Sara Valenzuela Diago —promotora cultural, editora y coordinadora de ciclos de narrativa y poesía—, y contará con la presencia de escritores y editores para dialogar con el público.

La inscripción es gratuita y puede realizarse directamente a través de la web oficial de la Academia.

El Café de la Academia: más que un espacio cultural

Las reuniones se celebrarán en el Café de la Academia, un lugar que combina cafetería y librería con fuerte impronta cinematográfica. Allí, el público encontrará carteles de películas, guiones y libros a la venta —como Arde Madrid, Los otros o Hablamos esta noche—, además de una amplia carta con tostas, tartas caseras, zumos naturales y smoothies. El espacio cuenta con el apoyo de la librería Ocho Libros y Medio.

Cómo llegar

La Academia de Cine se encuentra en Calle Zurbano, 3 (Madrid), muy cerca de la Plaza de Alonso Martínez.

Metro Alonso Martínez (líneas 4, 5 y 10): a solo 2 minutos a pie.

También están próximas las estaciones Colón (L4) y Rubén Darío (L5), a unos 7-10 minutos caminando.

Con esta iniciativa, la Academia reafirma su papel como motor cultural multidisciplinar, acercando la literatura al público madrileño e impulsando espacios de diálogo creativo más allá del séptimo arte.

