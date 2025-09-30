Enel confirma: estas son las nueve comunas de Santiago que sufrirán cortes de luz este martes

Enel confirmó que nueve comunas de la Región Metropolitana verán interrumpido el suministro eléctrico debido a trabajos de reparación, mejoras en la red de distribución y la conexión de nuevos clientes.
Según la compañía, estas interrupciones -que en algunos sectores podrían extenderse hasta siete horas- buscan “entregar una experiencia de calidad para los usuarios de la Región Metropolitana”.
Los trabajos se realizarán durante la jornada del martes, iniciando a primera hora de la mañana y extendiéndose hasta la tarde.
Cortes de luz: ¿qué comunas se verán afectadas este martes 30 de septiembre de 2025?
Este es el detalle de los sectores y franjas horarias afectadas:
- Estación Central
Sector 1: 9.30 a 15.30
Sector 2: 10 a 16
- Lo Barnechea: 9.30 a 15:30
- Pudahuel: 10 a16
- Peñalolén: 10 a 14
- La Granja: 10 a17
- Independencia: 11 a 17
- Las Condes: 11 a 17
- La Reina: 11 a 17
- Ñuñoa
Sector 1: 11 a 18
Sector 2: 11.30 a 17.30
Enel reiteró que estas labores son necesarias para “mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”. La empresa entregó algunas recomendaciones a los residentes de las zonas afectadas:
- Desconectar aparatos electrónicos sensibles para protegerlos de eventuales fluctuaciones.
- Mantener linternas cargadas.
- Evitar abrir el refrigerador con frecuencia, a fin de conservar los alimentos por más tiempo.