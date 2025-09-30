Secciones
Enel confirma: estas son las nueve comunas de Santiago que sufrirán cortes de luz este martes

Los trabajos tienen como finalidad lograr mejoras en la red de distribución y la conexión de nuevos clientes. ¿Cuáles son las recomendaciones que brindó la empresa a los usuarios ante la interrupción del servicio?

Los corte de luz afectarán a varias comunas, según Enel. Los corte de luz afectarán a varias comunas, según Enel. FOTO/COPANONEWS.
Hace 1 Hs

Enel confirmó que nueve comunas de la Región Metropolitana verán interrumpido el suministro eléctrico debido a trabajos de reparación, mejoras en la red de distribución y la conexión de nuevos clientes.

Según la compañía, estas interrupciones -que en algunos sectores podrían extenderse hasta siete horas- buscan “entregar una experiencia de calidad para los usuarios de la Región Metropolitana”.

Los trabajos se realizarán durante la jornada del martes, iniciando a primera hora de la mañana y extendiéndose hasta la tarde. 

Cortes de luz: ¿qué comunas se verán afectadas este martes 30 de septiembre de 2025?

Este es el detalle de los sectores y franjas horarias afectadas:

- Estación Central 

Sector 1: 9.30 a 15.30

Sector 2: 10 a 16

- Lo Barnechea:  9.30 a 15:30

- Pudahuel: 10 a16

- Peñalolén: 10 a 14

- La Granja: 10 a17

- Independencia: 11 a 17

- Las Condes: 11 a 17

- La Reina: 11 a 17

- Ñuñoa

Sector 1: 11 a 18

Sector 2: 11.30 a 17.30

Enel reiteró que estas labores son necesarias para “mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”. La empresa entregó algunas recomendaciones a los residentes de las zonas afectadas:

- Desconectar aparatos electrónicos sensibles para protegerlos de eventuales fluctuaciones.

- Mantener linternas cargadas.

- Evitar abrir el refrigerador con frecuencia, a fin de conservar los alimentos por más tiempo.

