Alovera Beach: luz verde a la playa urbana más grande de España a 30 minutos de Madrid

Alovera (Guadalajara) será el escenario de la playa urbana más grande de España, un proyecto que acaba de recibir la aprobación oficial tras años de gestiones. El pleno municipal aprobó la adjudicación y concesión del uso de terrenos públicos durante 40 años al grupo empresarial de Félix Abánades López, fundador y expresidente de Quabit (hoy integrada en Neinor), que desde 2017 trabaja en esta iniciativa personal bautizada como Alovera Beach.
Situada a apenas 30 minutos de Madrid, la futura playa supondrá más de 20 millones de euros de inversión y la creación de 140 empleos directos. Según el calendario previsto, las obras comenzarán a finales de 2025 y la apertura parcial del complejo está programada para la primavera de 2027.
Más de 100.000 metros cuadrados de ocio acuático
El proyecto contempla la construcción de un parque de ocio de más de 104.000 metros cuadrados, que incluirá una laguna navegable y una zona apta para el baño, rodeadas de una playa de 16.000 metros cuadrados de arena blanca.
La oferta de Alovera Beach se completará con restaurantes, atracciones acuáticas y deportivas, un programa de eventos y un Beach Club al estilo ibicenco, con la intención de convertir el espacio en un referente turístico y de ocio para todo el Corredor de Henares, donde residen 6,5 millones de personas en un radio de 50 kilómetros.
Críticas medioambientales y respuesta tecnológica
El anuncio ha despertado críticas de diversos grupos ecologistas, que consideran el proyecto un despilfarro de agua. Sin embargo, los promotores defienden su sostenibilidad: el complejo contará con la tecnología patentada por Crystal Lagoons, líder mundial en lagunas cristalinas con más de 1.000 proyectos en 60 países.
Según la empresa, la laguna funcionará en circuito cerrado, reemplazando únicamente el agua perdida por evaporación. Este sistema permitiría consumir un 60% menos de agua que una zona verde del mismo tamaño, además de requerir entre un 1,4% y un 2,2% de la electricidad que necesita una piscina convencional de iguales dimensiones.
La “playa natural de Madrid”
El objetivo de Félix Abánades es que Alovera Beach se convierta en la gran playa natural de Madrid, un motor económico y turístico que refuerce la identidad del Corredor de Henares como polo de desarrollo.
Con su aprobación, este proyecto da un paso decisivo hacia la realidad y marca un precedente en el urbanismo de ocio en España.