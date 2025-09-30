Alovera Beach: luz verde a la playa urbana más grande de España a 30 minutos de Madrid

Alovera (Guadalajara) será el escenario de la playa urbana más grande de España, un proyecto que acaba de recibir la aprobación oficial tras años de gestiones. El pleno municipal aprobó la adjudicación y concesión del uso de terrenos públicos durante 40 años al grupo empresarial de Félix Abánades López, fundador y expresidente de Quabit (hoy integrada en Neinor), que desde 2017 trabaja en esta iniciativa personal bautizada como Alovera Beach.