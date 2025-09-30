Secciones
Mundo

Alovera Beach: luz verde a la playa urbana más grande de España a 30 minutos de Madrid

El pleno municipal de Alovera aprobó la construcción de un macroproyecto de ocio acuático impulsado por Félix Abánades, fundador de Quabit.

Alovera Beach: luz verde a la playa urbana más grande de España a 30 minutos de Madrid
Hace 1 Hs

Alovera (Guadalajara) será el escenario de la playa urbana más grande de España, un proyecto que acaba de recibir la aprobación oficial tras años de gestiones. El pleno municipal aprobó la adjudicación y concesión del uso de terrenos públicos durante 40 años al grupo empresarial de Félix Abánades López, fundador y expresidente de Quabit (hoy integrada en Neinor), que desde 2017 trabaja en esta iniciativa personal bautizada como Alovera Beach.

Situada a apenas 30 minutos de Madrid, la futura playa supondrá más de 20 millones de euros de inversión y la creación de 140 empleos directos. Según el calendario previsto, las obras comenzarán a finales de 2025 y la apertura parcial del complejo está programada para la primavera de 2027.

Más de 100.000 metros cuadrados de ocio acuático

El proyecto contempla la construcción de un parque de ocio de más de 104.000 metros cuadrados, que incluirá una laguna navegable y una zona apta para el baño, rodeadas de una playa de 16.000 metros cuadrados de arena blanca.

La oferta de Alovera Beach se completará con restaurantes, atracciones acuáticas y deportivas, un programa de eventos y un Beach Club al estilo ibicenco, con la intención de convertir el espacio en un referente turístico y de ocio para todo el Corredor de Henares, donde residen 6,5 millones de personas en un radio de 50 kilómetros.

Críticas medioambientales y respuesta tecnológica

El anuncio ha despertado críticas de diversos grupos ecologistas, que consideran el proyecto un despilfarro de agua. Sin embargo, los promotores defienden su sostenibilidad: el complejo contará con la tecnología patentada por Crystal Lagoons, líder mundial en lagunas cristalinas con más de 1.000 proyectos en 60 países.

Según la empresa, la laguna funcionará en circuito cerrado, reemplazando únicamente el agua perdida por evaporación. Este sistema permitiría consumir un 60% menos de agua que una zona verde del mismo tamaño, además de requerir entre un 1,4% y un 2,2% de la electricidad que necesita una piscina convencional de iguales dimensiones.

La “playa natural de Madrid”

El objetivo de Félix Abánades es que Alovera Beach se convierta en la gran playa natural de Madrid, un motor económico y turístico que refuerce la identidad del Corredor de Henares como polo de desarrollo.

Con su aprobación, este proyecto da un paso decisivo hacia la realidad y marca un precedente en el urbanismo de ocio en España.

Temas EspañaMadrid
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Visitas gratuitas al Banco de España en Madrid: un recorrido por su historia y tesoros ocultos

Visitas gratuitas al Banco de España en Madrid: un recorrido por su historia y tesoros ocultos

Conciertos gratis en Madrid por el Día de la Hispanidad: Gloria Estefan, Babasónicos, Bomba Estéreo y más

Conciertos gratis en Madrid por el Día de la Hispanidad: Gloria Estefan, Babasónicos, Bomba Estéreo y más

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Sergio Ramos y Pilar Rubio venden su mansión en La Moraleja con una ganancia millonaria

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Qué hacer en Madrid este fin de semana: vuelve el Mercado del Encanto al Hipódromo de la Zarzuela

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
5

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios