El divertido momento de Mónica Naranjo y David Broncano en La Revuelta

La cantante acudió al programa de La 1 para presentar su nueva canción, Por un Like, y protagonizó un divertido momento con el presentador.

Hace 1 Hs

La cantante Mónica Naranjo fue la primera invitada de la semana en La Revuelta, el programa que David Broncano conduce en La 1 de RTVE. La artista acudió al espacio para hablar de su nuevo tema Por un Like, producido por Nebulossa, que se estrenó este lunes 29 de septiembre.

Desde el inicio de la entrevista, ambos sorprendieron con un detalle en común: el pelo rubio platino y el hecho de ir vestidos con traje. Una coincidencia que llevó a Broncano a bromear con el famoso “meme de Spiderman”, mientras que Naranjo le respondió: “Hoy soy como tú, pero en chica”.

El intercambio de roles que desató las risas

Durante la conversación, Broncano decidió sentarse en el sofá junto a su invitada, algo poco habitual en el formato. Naranjo, al notar su incomodidad, comentó: “La vibración cambia, tú estás incómodo”.

Acto seguido, la cantante se levantó y se colocó en el lugar del presentador, provocando carcajadas en el plató. “Buenas noches David, cuánto tiempo sin verte. Muchos cambios: rubio, trajeado, guapetón, te han maquillado”, dijo Naranjo como si fuera la conductora del programa.

Por su parte, Broncano entró en el juego e improvisó como invitado: “Mónica, por tu parte no veo ningún cambio porque estás igual de guapa y carismática que siempre”.

El elogio de Mónica Naranjo a Broncano

Tras el divertido intercambio de papeles, la artista reconoció el estilo único de Broncano en televisión:

“La primera vez que vine hubo una cosa que me sorprendió mucho. Yo estoy acostumbrada a hacer televisión con guiones estrictos… Él se lo salta todo, lo improvisa, pero es admirable porque queda auténtico”.

Una visita marcada por humor y complicidad

La aparición de Mónica Naranjo en La Revuelta dejó uno de los momentos más comentados de la semana televisiva, reforzando la química entre la cantante y el presentador. Además, permitió a la artista dar a conocer su nueva etapa musical con Por un Like, que ya empieza a generar conversación entre sus seguidores.

