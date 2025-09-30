Aitana deslumbra en los Premios Vanguardia 2025 y comparte un divertido "selfie" con el Rey Felipe VI

La noche de los Premios Vanguardia 2025 tuvo a Aitana como gran protagonista. La artista catalana fue reconocida con el Premio Cultura, un galardón que celebra su exitosa y ascendente trayectoria en la música. La ceremonia, que se celebró el pasado lunes en el Palau de Congressos de Catalunya, contó con la presencia del rey Felipe VI, quien presidió el evento.