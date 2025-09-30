Secciones
Aitana deslumbra en los Premios Vanguardia 2025 y comparte un divertido "selfie" con el Rey Felipe VI

La cantante recibió el Premio Cultura en el Palau de Congressos de Catalunya. La Casa Real también compartió la foto en Instagram.

Hace 2 Hs

La noche de los Premios Vanguardia 2025 tuvo a Aitana como gran protagonista. La artista catalana fue reconocida con el Premio Cultura, un galardón que celebra su exitosa y ascendente trayectoria en la música. La ceremonia, que se celebró el pasado lunes en el Palau de Congressos de Catalunya, contó con la presencia del rey Felipe VI, quien presidió el evento.

Este reconocimiento llega después de un verano imparable para la cantante, en el que brilló especialmente con su concierto masivo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, su ciudad natal.

El look y el momento más comentado de la gala

Para la ocasión, Aitana optó por un minivestido negro sencillo y elegante, acompañado de medias y stilettos a juego. Aunque su estilo fue muy aplaudido, lo que realmente acaparó la atención de la noche fue un gesto espontáneo: la cantante se tomó un selfie con el Rey Felipe VI, que rápidamente se volvió viral.

Visiblemente emocionada, la artista compartió la foto en sus redes sociales junto a un comentario entusiasta: “Por cierto he conocido al rey por primera vez!!!!!! qué majíssssimo!!!!!!”.

Como muestra de cercanía, la Casa Real también publicó la misma imagen en su cuenta oficial de Instagram, lo que generó aún más repercusión en redes sociales.

Una carrera en pleno auge

El Premio Cultura de los Vanguardia 2025 se suma a la larga lista de reconocimientos que Aitana ha recibido en los últimos años. Con una trayectoria meteórica, la cantante ha pasado de ser una de las voces revelación de la música española a consolidarse como una de las artistas más influyentes del panorama actual.

Su actuación en el Estadi Olímpic, ante decenas de miles de seguidores, fue el punto culminante de un verano en el que demostró, una vez más, por qué es considerada una de las grandes figuras de la música en español.

Temas EspañaFelipe VI
