Este producto de Mercadona deja la tapicería del coche como nueva por solo 1,25 €

Se trata del amoniaco fuerte, un clásico de la limpieza del hogar que, en este caso, se convierte en un aliado perfecto para el coche. Este producto, al combinarse con otros elementos de limpieza, logra que las manchas más rebeldes desaparezcan prácticamente “por arte de magia”. Basta con pulverizar la mezcla sobre la zona afectada y pasar después una bayeta húmeda: los asientos recuperan su brillo original y quedan libres de suciedad.