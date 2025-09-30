Este producto de Mercadona deja la tapicería del coche como nueva por solo 1,25 €

Mantener la tapicería del coche impecable no siempre es sencillo. Restos de comida, bebidas, barro o manchas difíciles suelen quedarse incrustadas en los asientos y, por más que se froten, parece que nunca terminan de desaparecer. Sin embargo, en Mercadona existe un producto que está revolucionando la limpieza del automóvil y que permite dejarlo “niquelado” sin necesidad de trucos complicados ni horas de esfuerzo.
Se trata del amoniaco fuerte, un clásico de la limpieza del hogar que, en este caso, se convierte en un aliado perfecto para el coche. Este producto, al combinarse con otros elementos de limpieza, logra que las manchas más rebeldes desaparezcan prácticamente “por arte de magia”. Basta con pulverizar la mezcla sobre la zona afectada y pasar después una bayeta húmeda: los asientos recuperan su brillo original y quedan libres de suciedad.
Limpieza y eliminación de olores con un solo producto
El efecto no solo se nota a nivel visual. El amoniaco fuerte de Mercadona también elimina los malos olores del interior del vehículo, logrando una sensación de frescura que dura mucho más tiempo. Si se utiliza de manera periódica, los asientos y el habitáculo se mantienen como nuevos, sin necesidad de limpiezas profundas ni costosas en talleres especializados.
Aunque existen otras combinaciones caseras —como agua con jabón o vinagre blanco con bicarbonato—, la realidad es que este producto se ha consolidado como uno de los más eficaces y rápidos para lograr una limpieza a fondo.
Precio imbatible en Mercadona
Además de sus resultados, otro de los grandes atractivos del amoniaco fuerte es su precio económico: un bote de 750 mililitros cuesta apenas 1,25 euros en Mercadona. Una inversión mínima que puede ahorrar tiempo y dinero a los conductores que quieren mantener su coche impecable.
En definitiva, este producto se ha convertido en una opción práctica, barata y altamente efectiva para quienes buscan eliminar manchas y olores de la tapicería del coche, dejando el interior del vehículo como recién salido del concesionario.