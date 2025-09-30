Rosalía sorprende en París con las axilas decoloradas y desata un aluvión de críticas

Aunque la Semana de la Moda de París 2025 comienza oficialmente el 1 de octubre, algunas firmas se han adelantado en el calendario. Una de ellas ha sido Julie Kegels, cuyo desfile reunió a celebridades como Bella Hadid y Rosalía. La artista catalana, habitual en el front row de grandes marcas como Dior o Acne Studios, volvió a ser una de las más esperadas.