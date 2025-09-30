Secciones
Rosalía sorprende en París con las axilas decoloradas y desata un aluvión de críticas

Hace 3 Hs

Aunque la Semana de la Moda de París 2025 comienza oficialmente el 1 de octubre, algunas firmas se han adelantado en el calendario. Una de ellas ha sido Julie Kegels, cuyo desfile reunió a celebridades como Bella Hadid y Rosalía. La artista catalana, habitual en el front row de grandes marcas como Dior o Acne Studios, volvió a ser una de las más esperadas.

Rosalía eligió un look sofisticado compuesto por un top de escote halter y una falda pareo de tablas. Sin embargo, más que su estilismo, lo que acaparó la atención fue un detalle inesperado: su vello de las axilas teñido de blanco.

El vello corporal de Rosalía genera debate en redes

Las cámaras de los paparazzi captaron a la cantante a la salida de su hotel en París, momento en el que el vello decolorado de sus axilas quedó al descubierto. En cuestión de minutos, las imágenes se hicieron virales y comenzaron a circular en Instagram y X (antes Twitter).

Los comentarios no tardaron en dividirse:

Algunos usuarios aplaudieron el gesto como un acto de rebeldía estética.

Otros lo criticaron con frases como “roza lo ridículo” o “tan baratas que son las cuchillas”, evidenciando el machismo que todavía rodea al debate sobre el vello femenino.

Rosalía y la tendencia del vello visible en las celebrities

El gesto de Rosalía no es aislado. En los últimos años, estrellas como Julia Roberts, Madonna, Beyoncé, Gigi Hadid o Amaia han apostado por lucir su vello corporal en alfombras rojas o incluso teñirlo, convirtiéndolo en parte de su estilo.

Esta decisión conecta con un movimiento que busca romper estereotipos de belleza y cuestionar las presiones estéticas que todavía recaen sobre las mujeres.

Rosalía, icono de moda y provocación

Más allá de la polémica, Rosalía sigue consolidándose como icono de estilo internacional. Su capacidad para mezclar tradición española con estética futurista ya la convirtió en referente durante su era Motomami. Ahora, con gestos como este, reafirma su posición de artista transgresora que no teme desafiar las normas de la moda.

