El pueblo que tiene Carlos Alcaraz en España: se oculta en la sierra de Albacete

La irrupción de Carlos Alcaraz en el tenis mundial ha puesto a El Palmar (Murcia) en el mapa, pero el número 1 del ranking ATP comparte nombre con otra localidad, esta vez en Albacete, que bien merece una visita.
Alcaraz: un pueblo histórico en la sierra de Albacete
A solo 200 kilómetros de El Palmar, el municipio de Alcaraz se ubica en la Sierra de Alcaraz, con unos 1.300 habitantes y uno de los cascos históricos más impresionantes de Castilla-La Mancha. Este destino de turismo rural es perfecto para una excursión desde Madrid, ya que se encuentra a apenas tres horas en coche de la capital española.
Historia y patrimonio de Alcaraz
La presencia humana en Alcaraz se remonta a la Prehistoria, pasando por romanos y visigodos. Sin embargo, su importancia histórica creció en la Edad Media, convirtiéndose en una de las villas más relevantes de la región.
Su Plaza Mayor, declarada Conjunto Histórico-Artístico, data del siglo XVI y está rodeada de arcos y torres renacentistas, como la torre del Tardón y la Iglesia de la Santísima Trinidad. Entre los tesoros del casco histórico destacan:
Lonjas de Santo Domingo y de la Regatería
Ayuntamiento y Portada del Alhorí
Iglesia de San Miguel, actualmente centro cultural
Monasterio de Santa María Magdalena
Casa de los Galiano
Además, en las afueras se encuentran vestigios como el castillo y el acueducto, que aunque conservan un estado algo deteriorado, reflejan el esplendor histórico de la villa.
Cómo llegar a Alcaraz
Desde Albacete: a solo una hora por la A-32.
Desde Madrid: menos de tres horas por la A-4 → N-430 → CM-3127 → CM-412 → A-32.
Este acceso fácil convierte a Alcaraz en un destino ideal para quienes buscan turismo cultural y rural cerca de grandes ciudades.