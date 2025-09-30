El pueblo que tiene Carlos Alcaraz en España: se oculta en la sierra de Albacete

Alcaraz: un pueblo histórico en la sierra de Albacete

A solo 200 kilómetros de El Palmar, el municipio de Alcaraz se ubica en la Sierra de Alcaraz, con unos 1.300 habitantes y uno de los cascos históricos más impresionantes de Castilla-La Mancha. Este destino de turismo rural es perfecto para una excursión desde Madrid, ya que se encuentra a apenas tres horas en coche de la capital española.