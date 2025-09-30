Secciones
El pueblo que 'tiene' Carlos Alcaraz en España: se oculta en la sierra de Albacete

La presencia humana en Alcaraz se remonta a la Prehistoria, pasando por romanos y visigodos. Sin embargo, su importancia histórica creció en la Edad Media, convirtiéndose en una de las villas más relevantes de la región.

Plaza Mayor del pueblo de Alcaraz, en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha, España)Getty Images Plaza Mayor del pueblo de Alcaraz, en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha, España)Getty Images
Hace 1 Hs

La irrupción de Carlos Alcaraz en el tenis mundial ha puesto a El Palmar (Murcia) en el mapa, pero el número 1 del ranking ATP comparte nombre con otra localidad, esta vez en Albacete, que bien merece una visita.

Alcaraz: un pueblo histórico en la sierra de Albacete

A solo 200 kilómetros de El Palmar, el municipio de Alcaraz se ubica en la Sierra de Alcaraz, con unos 1.300 habitantes y uno de los cascos históricos más impresionantes de Castilla-La Mancha. Este destino de turismo rural es perfecto para una excursión desde Madrid, ya que se encuentra a apenas tres horas en coche de la capital española.

Historia y patrimonio de Alcaraz

Su Plaza Mayor, declarada Conjunto Histórico-Artístico, data del siglo XVI y está rodeada de arcos y torres renacentistas, como la torre del Tardón y la Iglesia de la Santísima Trinidad. Entre los tesoros del casco histórico destacan:

Lonjas de Santo Domingo y de la Regatería

Ayuntamiento y Portada del Alhorí

Iglesia de San Miguel, actualmente centro cultural

Monasterio de Santa María Magdalena

Casa de los Galiano

Además, en las afueras se encuentran vestigios como el castillo y el acueducto, que aunque conservan un estado algo deteriorado, reflejan el esplendor histórico de la villa.

Cómo llegar a Alcaraz

Desde Albacete: a solo una hora por la A-32.

Desde Madrid: menos de tres horas por la A-4 → N-430 → CM-3127 → CM-412 → A-32.

Este acceso fácil convierte a Alcaraz en un destino ideal para quienes buscan turismo cultural y rural cerca de grandes ciudades.

