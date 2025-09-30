Secciones
Así es el barrio de Madrid que conquistó a María Pombo: lujo y tranquilidad

Este enclave combina lujo, privacidad y una oferta educativa de primer nivel.

María Pombo reside en un exclusivo barrio desde hace un par de años. Instagram @mariapombo María Pombo reside en un exclusivo barrio desde hace un par de años. Instagram @mariapombo
Hace 1 Hs

María Pombo reside en Conde Orgaz desde hace un par de años, un exclusivo barrio madrileño situado junto a Arturo Soria. Este enclave combina lujo, privacidad y una oferta educativa de primer nivel, lo que lo convierte en uno de los destinos favoritos de empresarios, celebridades y familias internacionales.

Conde Orgaz, el barrio exclusivo de Madrid con más discreción que La Moraleja

En Madrid existen barrios con encanto y barrios con pedigree. Conde Orgaz pertenece a la segunda categoría. Situado entre Arturo Soria y el Parque Juan Carlos I, este residencial es sinónimo de tranquilidad, lujo relajado y seguridad.

Los precios de las viviendas oscilan entre los 6.000 y los 8.000 euros por metro cuadrado, con chalés y villas que incluyen jardín privado, piscina y sistemas domóticos. Algunas construcciones datan de los años 60 y 70, reformadas con estilo, mientras que otras son de nueva obra con diseños modernos.Al igual que La Moraleja o El Viso, Conde Orgaz es uno de los barrios más caros de Madrid, aunque con un carácter más familiar y discreto, algo que lo hace muy atractivo para quienes buscan intimidad sin renunciar a servicios exclusivos.

Los famosos que residen en Conde Orgaz

Hace dos años, María Pombo se mudó a este barrio, donde comparte vecindario con personalidades como Luis Figo, Zinedine Zidane o Marta Sánchez. Entre sus calles tranquilas y vigiladas es habitual cruzarse con rostros conocidos, todos atraídos por el mismo cóctel: comodidad, privacidad y buena ubicación.

Origen y urbanismo del barrio

Conde Orgaz fue diseñado a mediados del siglo XX con una idea clara: grandes parcelas, viviendas unifamiliares y zonas verdes. Esa planificación inicial se ha mantenido, consolidando al barrio como un oasis urbano.

En la zona también hay apartamentos y bloques de gama alta en torno a Arturo Soria, una opción más urbana pero con las mismas ventajas de localización.

Colegios internacionales en Conde Orgaz

Uno de los mayores atractivos del barrio es su oferta educativa. Alberga centros de prestigio como el Lycée Français de Madrid, el Brains International School o el Colegio Montessori, lo que convierte a Conde Orgaz en un punto de referencia para familias con hijos en edad escolar, especialmente expatriados y directivos que buscan enseñanza internacional.

Ocio, comercios y naturaleza

Aunque suene a urbanización cerrada, Conde Orgaz tiene vida propia. El centro comercial Arturo Soria Plaza reúne moda, restaurantes y cafeterías. Además, los parques y calles arboladas invitan a pasear, correr o disfrutar en familia.

Su ubicación estratégica permite llegar en apenas 10 minutos al barrio de Salamanca, combinando la calma residencial con la vibrante oferta urbana del centro de Madrid.

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los "Gardelitos"
Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
