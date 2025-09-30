Así es el barrio de Madrid que conquistó a María Pombo: lujo y tranquilidad

Los precios de las viviendas oscilan entre los 6.000 y los 8.000 euros por metro cuadrado, con chalés y villas que incluyen jardín privado, piscina y sistemas domóticos. Algunas construcciones datan de los años 60 y 70, reformadas con estilo, mientras que otras son de nueva obra con diseños modernos.Al igual que La Moraleja o El Viso, Conde Orgaz es uno de los barrios más caros de Madrid, aunque con un carácter más familiar y discreto, algo que lo hace muy atractivo para quienes buscan intimidad sin renunciar a servicios exclusivos.