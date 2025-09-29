Secciones
Bono por Deber Asistencia Escolar: cómo funciona y quiénes pueden recibirlo en Chile

Aunque la postulación no sea necesaria, sí existen condiciones que las familias deben cumplir para recibir el bono de $10.000 mensuales por niño o niña.

Hace 2 Hs

El Bono por Deber Asistencia Escolar es un aporte económico que busca desincentivar el ausentismo escolar en estudiantes pertenecientes a las familias más vulnerables del país.

Según el sitio ChileAtiende, no es posible postular directamente a este beneficio, ya que el sistema detecta automáticamente quiénes cumplen con los requisitos para ser beneficiarios.

Aunque la postulación no sea necesaria, sí existen condiciones que las familias deben cumplir para recibir el bono de $10.000 mensuales por niño o niña:

- Ser usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

- Participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

- Contar con integrantes de 6 a 18 años de edad al 31 de marzo del año respectivo.

- Que los niños o niñas estén cursando estudios en una institución reconocida por el Estado, en los niveles de educación básica o media, y que cumplan con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. Para los meses de enero y febrero, se considerará la asistencia promedio del período julio-diciembre del año anterior.

Bono por Deber Asistencia Escolar: ¿en qué fecha se realiza el pago? 

El pago del bono se realiza junto con el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, a través de depósito bancario. Con este método, los beneficios no caducan.

Quienes prefieran el pago presencial pueden acudir a su municipio o a ChileAtiende para solicitar la modificación de la forma de pago. Es importante considerar que los pagos presenciales caducan a los seis meses de no ser cobrados, y el beneficio se mantiene mientras la familia participe en alguno de los programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

