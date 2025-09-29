Tonka Tomicic habló de uno de los momentos más duros de su vida: "No me quería levantar"

Tonka Tomicic sorprendió a los auditores de Radio Romántica al relatar, por primera vez, un episodio crítico de su vida personal.
En conversación con Alex Behn, académico de la UC y director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), la animadora compartió cómo, en su momento más complicado, la llegada de una perrita se convirtió en el motor que la impulsó a seguir adelante.
"Me fui absolutamente a negro, era como cuando el juego dice ‘game over’, y no me quería levantar. Pero una persona muy especial me trajo su perrita. Se acostó a mi lado y no se movía. Sentir ese calor, ese lengüetazo, me fue despertando", recordó Tonka.
La animadora explicó que, al estar a cargo de la perrita, tuvo que levantarse, alimentarla y sacarla a pasear, lo que la obligó a retomar responsabilidades. "Fue una responsabilidad que me hizo salir adelante, y eso fue maravilloso", agregó.
También compartió otro momento clave de ese proceso: "Después de una semana, algo cambió. De no querer nada, de no querer levantarme, esta perrita me abrazó, me entregó su cariño y me acompañó".
"Me vi obligada a hacerme responsable de ella, y eso me ayudó a salir adelante. Es como un hilito que te empuja a seguir", aseguró.