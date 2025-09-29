El nombre canario de origen guanche que gana fuerza en toda España

Los nombres de origen guanche, herencia de los antiguos pobladores de las Islas Canarias, se han convertido en un símbolo de identidad que traspasa fronteras. Entre ellos destaca Yeray, un nombre masculino que en pocas décadas ha pasado de ser característico del archipiélago a escucharse cada vez más en la península.
Aunque la lengua guanche desapareció tras la conquista, lo que dificulta establecer equivalencias exactas, los especialistas coinciden en que Yeray evoca grandeza, fortaleza y valentía. Algunas interpretaciones lo traducen como “el fuerte”, “valiente”, “grande” o incluso “el que trae paz”. Más allá de su sentido filológico, su valor simbólico lo ha convertido en una referencia cultural viva y enigmática.
Un nombre en expansión por toda España
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay cerca de 13.000 hombres llamados Yeray, con una edad media muy baja (20,2 años), lo que confirma su auge reciente. Aunque la mayor concentración se da en Canarias, cada vez es más común en comunidades como Cataluña, País Vasco y Madrid.
Curiosamente, aunque es un nombre principalmente masculino, 187 mujeres en España también llevan Yeray como nombre propio.
Famosos que llevan el nombre Yeray
La popularidad de este nombre se ha visto reforzada por personalidades que lo llevan con orgullo:
- Yeray Álvarez, futbolista vasco y defensa del Athletic Club.
- Yeray Lemes, piloto lanzaroteño con trayectoria internacional en el mundo del rally.
- Yeray Durán, corredor grancanario de ultrafondo reconocido en pruebas de resistencia.
Gracias a estas figuras y a su creciente uso en familias jóvenes, Yeray se ha consolidado como uno de los nombres de origen guanche más visibles y queridos, ejemplo de cómo la herencia cultural de Canarias sigue viva en la España contemporánea.