Un nuevo escándalo sacude a la farándula: famoso humorista chileno fue acusado de infidelidad

Un influencer compartió el relato de Pamela, quien asegura haber tenido un encuentro con el comediante tras su show en Providencia.

Un reconocido rostro del humor se habría visto involucrado en un episodio de infidelidad antes de convertirse en padre, según un relato que se viralizó recientemente en redes sociales. La historia fue dada a conocer por Danilo 21, creador de contenido, a través de un video publicado en TikTok que generó gran cantidad de reacciones de los usuarios

Según explicó el influencer, la información proviene de Pamela, conocida en internet como Microteje, quien asegura haber tenido un encuentro con el comediante tras asistir a uno de sus shows en Providencia.

Pamela relató que, después de la presentación, coincidieron en un bar cercano al teatro y, posteriormente, se dirigieron a su departamento, donde habría ocurrido la situación polémica.

"Primero ella dice que esto pasó el 2017, pero después corrigió y dice que esto habría sido el 2019", detalló Danilo 21 en su video de casi cinco minutos.

El influencer añadió que la mujer siempre consideró al humorista un amor platónico. Una amiga le pasó su número, y él no tardó en escribirle después de la salida del bar.

Pamela aseguró que, al besarlo, sintió algo extraño: "tenía la lengua tiesa". El encuentro terminó abruptamente cuando descubrió que el comediante tenía pareja y además estaba a punto de convertirse en padre. "La cosa es que ella lo termina echando, para después enterarse que estaba por ser papá...", comentó Danilo 21.

Tras revisar las fechas, el influencer aseguró que todo apuntaba a un exintegrante de El Club de la Comedia. Su análisis coincidió con presentaciones realizadas en 2019 en el Teatro Nescafé de las Artes.

Finalmente, Danilo 21 señaló que las pistas conducen a Fabrizio Copano, quien hasta ahora no se ha referido públicamente a estas acusaciones. "Entonces la gente comenzó a comentar 'si no es Freire, es Fabrizio Copano, y yo estuve revisando si Copano tuvo una presentación en 2019, un domingo y efectivamente estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes en Providencia, a nada del bar donde se juntaron. Y eso, no hay más gente, no hay ningún otro humorista que calce en las descripciones que ella dio", cerró el influencer.

