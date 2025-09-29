Un nuevo escándalo sacude a la farándula: famoso humorista chileno fue acusado de infidelidad

Finalmente, Danilo 21 señaló que las pistas conducen a Fabrizio Copano, quien hasta ahora no se ha referido públicamente a estas acusaciones. "Entonces la gente comenzó a comentar 'si no es Freire, es Fabrizio Copano, y yo estuve revisando si Copano tuvo una presentación en 2019, un domingo y efectivamente estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes en Providencia, a nada del bar donde se juntaron. Y eso, no hay más gente, no hay ningún otro humorista que calce en las descripciones que ella dio", cerró el influencer.