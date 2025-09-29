España estrenará el DNI digital para votar: ya no hará falta llevar el documento físico

España se prepara para modernizar su sistema electoral con la llegada del DNI digital. La Junta Electoral Central (JEC) ha aprobado que los ciudadanos puedan identificarse con la aplicación oficial MiDNI para votar en las elecciones, sin necesidad de mostrar el documento físico.
La novedad se estrenará en las elecciones autonómicas de Castilla y León en marzo de 2026, y se espera que agilice el proceso en los colegios electorales.
¿Qué es el DNI digital y cómo funciona?
Disponible desde abril de 2025, el DNI digital permite llevar una versión electrónica del documento en el móvil, a través de la app MiDNI.Genera códigos QR temporales que garantizan seguridad y autenticidad.
Puede activarse en la web oficial midni.gob.es o en los Puestos de Actualización de Documentación (PAD) de comisarías y ayuntamientos.
Es gratuito y se descarga en Android e iOS.
Votar con el móvil: rápido y seguro
Según la JEC, el DNI digital cumple con los requisitos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que exige un documento con fotografía para acreditar identidad. Desde ahora, bastará con mostrar el móvil en la mesa electoral.
Este cambio evitará situaciones comunes, como olvidar el DNI en casa, y permitirá identificarse en segundos.
Más usos del DNI digital
Aunque el documento físico sigue siendo obligatorio para viajar al extranjero o cruzar fronteras, el DNI digital tendrá aplicaciones prácticas en la vida cotidiana:
Acceso a espectáculos y eventos (conciertos, teatro, etc.).
Retirada de medicamentos en farmacias.
Trámites administrativos online, con plena funcionalidad prevista a partir del 2 de abril de 2026.
Un paso hacia la digitalización
El lanzamiento del DNI digital no sustituye al documento físico, pero sí representa un avance en la simplificación de trámites y procesos electorales. Además, podría animar a más personas a votar al facilitar la identificación en los colegios.