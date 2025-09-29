Camino a La Moneda: Jara se mantiene líder y Kast baja un punto, según la última encuesta Cadem

¿Quién creen los chilenos que será el próximo presidente?

El sondeo también consultó sobre las percepciones de los ciudadanos respecto a quién será el próximo presidente, independientemente de sus preferencias personales. En este ítem, José Antonio Kast lidera con un 39% (+2 puntos), lo que representa una ventaja de ocho puntos sobre Jara, que llega a un 31% (+2 puntos).