Camino a La Moneda: Jara se mantiene líder y Kast baja un punto, según la última encuesta Cadem

La última encuesta de Cadem reveló que Jeannette Jara se mantiene a la cabeza con un 26% de las preferencias, seguida muy de cerca por José Antonio Kast, quien alcanza un 23%, registrando una baja de un punto respecto a la medición anterior.
Más atrás aparecen Evelyn Matthei con 17% (+1 punto), Johannes Kaiser con 11% (+2 puntos) y Franco Parisi con 9% (-2 puntos). En tanto, Harold Mayne-Nicholls suma un 5%, Marco Enríquez-Ominami alcanza un 1% y Eduardo Artés se queda sin apoyo en esta edición (0%), lo que implica una baja de un punto.
En tanto, un 8% de los consultados aseguró que no votaría, no sabe o no responde, consignó el portal BioBioChile.
¿Quién creen los chilenos que será el próximo presidente?
El sondeo también consultó sobre las percepciones de los ciudadanos respecto a quién será el próximo presidente, independientemente de sus preferencias personales. En este ítem, José Antonio Kast lidera con un 39% (+2 puntos), lo que representa una ventaja de ocho puntos sobre Jara, que llega a un 31% (+2 puntos).
Más atrás figuran Evelyn Matthei con 8%, Johannes Kaiser con 6% y Franco Parisi con 5%.