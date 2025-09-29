Mercadona busca personal para trabajar de noche con sueldos de hasta 2.280 euros más plus de nocturnidad

Mercadona ha lanzado más de 200 ofertas de empleo en su portal laboral y una de las más destacadas es la del turno de noche, en horario de 22:00 a 06:00 horas, con un sueldo de hasta 2.280 euros brutos mensuales más el plus de nocturnidad establecido en su convenio colectivo.
Trabajo de noche en Mercadona: sueldo y condiciones
Horario: de 22:00 a 06:00 horas.
Sueldo base inicial: 1.685 euros brutos mensuales.
Salario con antigüedad: hasta 2.280 euros brutos mensuales.
Plus de nocturnidad: 2,24 euros brutos por hora trabajada en horario nocturno.
Tipo de contrato: indefinido en la mayoría de los casos.
Requisitos: no se exige experiencia previa para puestos como cajeros, reponedores, preparadores de pedidos o repartidores.
Vacantes activas en Mercadona
Entre las más de 200 ofertas disponibles actualmente se encuentran:
Preparadores/as de pedidos en Álava, Sevilla, Madrid y Barcelona.
Auxiliares de mantenimiento en almacén.
Repartidores/as en ciudades como Salou, Olot, Los Barrios o La Vall d’Uixó.
Personal de supermercado en localidades como Astorga, Tarancón, Coria del Río o Miranda de Ebro.
Responsables de denuncias y transformación de tiendas, con sueldos que oscilan entre 28.842 y 43.784 euros brutos anuales.
Oportunidad para quienes buscan estabilidad
La cadena de supermercados presidida por Juan Roig destaca por ofrecer contratos indefinidos y salarios competitivos, lo que la convierte en una de las empresas más atractivas del sector para quienes buscan estabilidad laboral y condiciones económicas por encima de la media.