Mercadona busca personal para trabajar de noche con sueldos de hasta 2.280 euros más plus de nocturnidad

No se exige experiencia previa para puestos como cajeros, reponedores, preparadores de pedidos o repartidores.

Mercadona ha lanzado más de 200 ofertas de empleo en su portal laboral y una de las más destacadas es la del turno de noche, en horario de 22:00 a 06:00 horas, con un sueldo de hasta 2.280 euros brutos mensuales más el plus de nocturnidad establecido en su convenio colectivo.

Trabajo de noche en Mercadona: sueldo y condiciones

Horario: de 22:00 a 06:00 horas.

Sueldo base inicial: 1.685 euros brutos mensuales.

Salario con antigüedad: hasta 2.280 euros brutos mensuales.

Plus de nocturnidad: 2,24 euros brutos por hora trabajada en horario nocturno.

Tipo de contrato: indefinido en la mayoría de los casos.

Requisitos: no se exige experiencia previa para puestos como cajeros, reponedores, preparadores de pedidos o repartidores.

Vacantes activas en Mercadona

Entre las más de 200 ofertas disponibles actualmente se encuentran:

Preparadores/as de pedidos en Álava, Sevilla, Madrid y Barcelona.

Auxiliares de mantenimiento en almacén.

Repartidores/as en ciudades como Salou, Olot, Los Barrios o La Vall d’Uixó.

Personal de supermercado en localidades como Astorga, Tarancón, Coria del Río o Miranda de Ebro.

Responsables de denuncias y transformación de tiendas, con sueldos que oscilan entre 28.842 y 43.784 euros brutos anuales.

Oportunidad para quienes buscan estabilidad

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig destaca por ofrecer contratos indefinidos y salarios competitivos, lo que la convierte en una de las empresas más atractivas del sector para quienes buscan estabilidad laboral y condiciones económicas por encima de la media.

