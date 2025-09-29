Secciones
España

Supervivientes: Mario y Claudia terminan su relación en medio de rumores y polémicas

Compartieron relación dentro y fuera de los platós de Supervivientes.

Supervivientes: Mario y Claudia terminan su relación en medio de rumores y polémicas
Hace 23 Min

Tras semanas de rumores, Mario González ha confirmado su ruptura con Claudia Martínez, con quien compartió relación dentro y fuera de los platós de Supervivientes. El anuncio llega después de que se difundieran unas imágenes de Claudia besándose con otro joven en una fiesta.

Las imágenes que precipitaron la ruptura

El presentador de D Corazón, Javier de Hoyos, fue el encargado de revelar en su blog las instantáneas de Claudia en la discoteca Bresh, donde se la veía besando a otro chico. La difusión de estas imágenes aceleró la confirmación de la separación por parte de Mario.

El comunicado de Mario González

A través de sus redes sociales, el exconcursante de Supervivientes publicó un emotivo mensaje en el que pone fin a su historia de amor con Claudia:

“Es el momento de despedirse y de cerrar este capítulo de mi vida, que me ha enseñado tanto y ha sido tan bonito”.

“Solo tengo palabras de agradecimiento y me quedo con todos esos momentos en los que he sido la persona más feliz del mundo”.

“Siempre tendrás un hueco en mi corazón y siempre estaré aquí para cuando lo necesites, a pesar de todo y de todos”.

“Siento no haber podido construir todo eso que soñábamos juntos. Ahora solo queda desearte que seas la persona más feliz del mundo. Hasta pronto, amor de mi vida”.

Un adiós definitivo

Aunque en los últimos meses ya existían rumores de crisis, ninguno de los dos había confirmado la ruptura. Con este comunicado, Mario deja claro que la relación con Claudia Martínez llega a su fin, aunque lo hace con palabras de cariño y agradecimiento hacia quien fuera su pareja.

