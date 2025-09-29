Supervivientes: Mario y Claudia terminan su relación en medio de rumores y polémicas

El comunicado de Mario González

A través de sus redes sociales, el exconcursante de Supervivientes publicó un emotivo mensaje en el que pone fin a su historia de amor con Claudia:



“Es el momento de despedirse y de cerrar este capítulo de mi vida, que me ha enseñado tanto y ha sido tan bonito”.



“Solo tengo palabras de agradecimiento y me quedo con todos esos momentos en los que he sido la persona más feliz del mundo”.



“Siempre tendrás un hueco en mi corazón y siempre estaré aquí para cuando lo necesites, a pesar de todo y de todos”.



“Siento no haber podido construir todo eso que soñábamos juntos. Ahora solo queda desearte que seas la persona más feliz del mundo. Hasta pronto, amor de mi vida”.