Murió Jorge Tocornal, ex ejecutivo que pasó casi una década en la cárcel por una falsa denuncia

En diversas entrevistas y en su libro “Tocornal. La hora de la verdad”, el ex ejecutivo siempre sostuvo su inocencia. “La verdad real la he tenido siempre y está plenamente confirmada con la retractación de mi hijo, no he abusado de nadie. Me falta la verdad jurídica y voy a pelear por ella hasta que la consiga”, afirmó en un artículo publicado por La Tercera en 2024, reprodujo el portal T13.