Murió Jorge Tocornal, ex ejecutivo que pasó casi una década en la cárcel por una falsa denuncia

El ex ejecutivo Jorge Tocornal falleció ayer dejando atrás una extensa carrera y un caso judicial que marcó la agenda mediática de Chile durante más de una década.
Tocornal, conocido por haber sido condenado por violación y actos de connotación sexual contra su hijo mayor, enfrentaba además un tumor maligno en el cerebro. Durante nueve años estuvo en prisión, pero tras su salida, su hijo mayor se retractó de las acusaciones que dieron origen al proceso.
En diversas entrevistas y en su libro “Tocornal. La hora de la verdad”, el ex ejecutivo siempre sostuvo su inocencia. “La verdad real la he tenido siempre y está plenamente confirmada con la retractación de mi hijo, no he abusado de nadie. Me falta la verdad jurídica y voy a pelear por ella hasta que la consiga”, afirmó en un artículo publicado por La Tercera en 2024, reprodujo el portal T13.
La falsa denuncia contra Tocornal
El caso comenzó en diciembre de 2005, cuando Tocornal fue detenido por la PDI tras una denuncia presentada por su exesposa, Carolina Pesce. Tras un fallo dividido que fue anulado por la Corte Suprema, en abril de 2007 fue condenado a 13 años de prisión. Desde el inicio, el exejecutivo sostuvo que las acusaciones eran falsas y manipuladas, señalando que su hijo había sido presionado a incriminarlo.
Luego de salir en libertad condicional, más de dos años después, su hijo confirmó que había sido obligado a acusar a su padre de hechos que no ocurrieron, apuntando incluso a la manipulación de su madre. Tocornal también cuestionó la actuación de la fiscalía, denunciando la existencia de una “telaraña tramposa y siniestra” y criticando la falta de objetividad desde el inicio:
"Nadie me había preguntado mi versión de los hechos. Tuvo que ir mi abogado a exigir que me tomaran una declaración. Ellos no hicieron su trabajo desde el principio. El principio de objetividad, ¿dónde estaba? Se dejaron llevar por un efecto túnel", señaló.