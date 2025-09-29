¿Vuelven las lluvias a Santiago? Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal para este fin de semana

Santiago podría registrar lluvias este sábado 4 de octubre debido al ingreso de un nuevo sistema frontal proveniente de la zona sur del país. El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que llega una condición frontal con su último impulso de energía de su sistema, que proviene de la zona sur y que alcanza a Santiago.
El especialista aclaró que, por el momento, se trata solo de una probabilidad: “No es una condición que haya sido consistente o estable en la solución para ese día, sino que ha estado inestable en cuanto a la ocurrencia de precipitaciones”.
Antes de la posible llegada de las lluvias, se espera que el miércoles y el jueves sean los días más calurosos de la semana, con temperaturas proyectadas de 29°C y 30°C, respectivamente.
¿Cómo estará el tiempo para este fin de semana en Chile?
Esta situación cambiaría rápidamente el viernes 3 de octubre, cuando la temperatura descendería a 22°C debido a la aproximación del frente.
Leyton señaló que se trata de “un frente frío, pero que llega como límite norte con su actividad a la Región Metropolitana”. Además, aclaró que “no siempre deja la condición frontal activa con lluvia, sino que deja permanentemente nubosidad o una masa de aire frío en altura sobre Santiago”.
Finalmente, el meteorólogo destacó la necesidad de seguir la evolución del fenómeno: “Al faltar tantos días, hay que estar atentos a la evolución del fenómeno, pero por ahora es una probabilidad que no se puede descartar”.