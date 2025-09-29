Secciones
Guía completa de los conciertos de la Feria de San Lucas 2025 en Jaén

Ocho noches de música en directo con artistas como Mägo de Oz, Café Quijano, Los Secretos, Ptazeta, Lia Kali, Megara y muchos más.

Hace 16 Min

La Feria de San Lucas 2025 en Jaén ya está aquí y promete ser una de las ediciones más vibrantes de los últimos años. Además de las tradicionales casetas y bailes de sevillanas, el cartel musical reúne a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional, con hasta ocho noches de conciertos en diferentes escenarios de la ciudad.

El epicentro de la música será, un año más, el Auditorio Municipal de La Alameda, pero también habrá actuaciones en otros espacios emblemáticos como el Teatro Infanta Leonor o la Calle Bernabé Soriano.

Conciertos en el Auditorio de La Alameda

- Viernes 10 de octubre: Los Yakis

El flamenco urbano y el reguetón se adueñan de la primera noche con Los Yakis, que prometen un concierto convertido en auténtica fiesta colectiva.

- Sábado 11 de octubre: Lia Kali + Ptazeta + Marlena + Juacko

Una cita con lo mejor de la escena urbana y pop actual. Ptazeta y Marlena, artistas de listas de éxitos, se unirán a Lia Kali y Juacko en una noche pensada para los más jóvenes.

- Domingo 12 de octubre: Mägo de Oz + Megara + Reino de Hades

El rock y el heavy metal serán protagonistas con Mägo de Oz presentando su nuevo disco Malicia: Las noches de las brujas. Los acompañan Megara y su inconfundible “Fucksia Rock”, junto a los jiennenses Reino de Hades.

- Viernes 17 de octubre: Café Quijano + Los Secretos + La Guardia

Una noche de nostalgia y grandes himnos con Café Quijano, Los Secretos y La Guardia, tres pilares de la música española que siguen cosechando éxitos.

- Sábado 18 de octubre: G5 + Miguel Campello + Nolasco + Fran Cortés

El Día de San Lucas llega con un cartel alternativo y flamenco. Destaca el regreso de G5 con nuevo disco, Miguel Campello (exlíder de Elbicho), el sevillano Nolasco y Fran Cortés, heredero de la saga Pantoja.

Otros escenarios de la Feria de San Lucas

- Sábado 18 de octubre: Los Brincos en el Teatro Infanta Leonor

Los “Beatles españoles” celebran su 60 aniversario repasando sus grandes éxitos, liderados por Miguel Morales.

Conciertos de la Banda Municipal de Música de Jaén

Fundada en 1901, sigue siendo un clásico de las fiestas. El sábado 18 de octubre sonarán pasodobles taurinos en la Calle Bernabé Soriano, y el domingo 19 será el turno de la zarzuela y la lírica española. Ambos conciertos son gratuitos hasta completar aforo.

Entradas y recomendaciones

Las entradas anticipadas ya están disponibles online para todos los conciertos de pago. Dada la expectación y la variedad de estilos —del pop al rock, pasando por el flamenco y la música urbana—, se recomienda comprar con antelación para no quedarse sin sitio.

Con este cartel diverso y lleno de talento, la Feria de San Lucas 2025 se reafirma como la gran cita musical del otoño andaluz y la última feria del calendario festivo en España.

