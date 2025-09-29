Secciones
España

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

El dúo musical atraviesa una de sus crisis más delicadas.

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”
Hace 1 Hs

El dúo musical Andy y Lucas atraviesa una de sus crisis más delicadas. A las recientes declaraciones de Lucas, que ya habían generado tensión, se suma ahora una demanda millonaria por deudas interpuesta por el encargado de organizar sus conciertos. La situación ha profundizado la distancia entre los dos artistas, que llevan más de dos décadas compartiendo escenario.

Una denuncia millonaria en plena gira

Según adelantó Espejo Público, el exrepresentante del grupo asegura que los cantantes le deben una cantidad millonaria derivada de la última gira, que incluía más de 20 conciertos con todas las entradas vendidas.

El conflicto se habría originado cuando, en pleno tour, Andy decidió prescindir de sus servicios y cortar toda comunicación.

Lucas niega las acusaciones y promete disculpas

Lucas, por su parte, ha negado tajantemente las acusaciones y se muestra confiado en que la justicia le dará la razón.

“Cuando gane el juicio, le pediré disculpas”, aseguró.

Aun así, estas palabras no han servido para calmar las aguas, y la relación con Andy parece estar cada vez más deteriorada.

El entorno de Andy habla: “Se siente engañado”

Fuentes cercanas a Andy han explicado que el cantante está cansado de las polémicas y considera que su compañero le ha ocultado información.

“Andy se siente engañado. Al principio confiaba en él, pero ahora está convencido de que Lucas no le ha dicho toda la verdad”, señalan.

“Quiere salir de ahí y desvincularse por completo”, añaden, dejando abierta la posibilidad de una ruptura definitiva del dúo.

Una grieta que no solo es musical

Según Gema López, colaboradora de Espejo Público, las tensiones no se limitan a la música:

“Andy cree que Lucas está siendo demasiado polémico en otros aspectos y no quiere cargar con esas consecuencias”.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años
1

La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid
2

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad
3

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce
4

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo
5

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”
6

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

Más Noticias
La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

Guía completa de los conciertos de la Feria de San Lucas 2025 en Jaén

Guía completa de los conciertos de la Feria de San Lucas 2025 en Jaén

El monasterio medieval oculto en Cataluña que fusiona tradición e innovación

El monasterio medieval oculto en Cataluña que fusiona tradición e innovación

La ruta de senderismo en Cataluña que parece Marte y lleva a una cueva prehistórica

La ruta de senderismo en Cataluña que parece Marte y lleva a una cueva prehistórica

Comentarios