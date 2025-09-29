Secciones
El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

Un fiambre elaborado con lengua de vacuno, bajo en grasa y de sabor delicado, cuya receta tradicional está en riesgo de desaparecer.

Hace 1 Hs

El mundo de los embutidos en España es tan diverso y rico como el del queso. Productos como el jamón ibérico, la sobrasada mallorquina o la cecina de León han cruzado fronteras y conquistado paladares ilustres, como el de la reina Camilla o incluso el de Meghan Markle, que se rindió ante el sabor de un jamón ofrecido por el chef José Andrés. Sin embargo, más allá de los clásicos chorizos, lomos y salchichones, existe un embutido tradicional mucho menos conocido y que no todo el mundo se atrevería a probar: la lengua escarlata.

Este fiambre, que fue muy popular en los picnics de finales del siglo XIX y principios del XX, se elabora principalmente con lengua de vacuno y destaca por su inconfundible capa rojiza. Ese color tan particular se debe a un ingrediente poco común: la sal nitro, que además de ser difícil de encontrar, requiere de un proceso de curado de varios días.

Según el portal Cocinista.es, la lengua escarlata es “una receta de nuestras abuelas que cada día es más difícil de ver en restaurantes y cocinas domésticas”. Y aunque su preparación exige paciencia y tradición, el resultado merece la pena: un embutido bajo en grasa, que se suele servir en rodajas finas y que ofrece un sabor delicado y sorprendente al paladar.

En el mapa gastronómico español, otros embutidos menos conocidos también ocupan un lugar especial, como el blanco murciano o el farinato de Salamanca, que conviven con joyas tan icónicas como el jamón de Guijuelo, la sobrasada, el chorizo o la cecina.

La lengua escarlata, sin embargo, permanece como un secreto a voces dentro de la tradición culinaria española, un embutido que desafía las costumbres pero que recompensa a quienes se atreven a descubrirlo con una experiencia única y distinta.

