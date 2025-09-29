El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

El mundo de los embutidos en España es tan diverso y rico como el del queso. Productos como el jamón ibérico, la sobrasada mallorquina o la cecina de León han cruzado fronteras y conquistado paladares ilustres, como el de la reina Camilla o incluso el de Meghan Markle, que se rindió ante el sabor de un jamón ofrecido por el chef José Andrés. Sin embargo, más allá de los clásicos chorizos, lomos y salchichones, existe un embutido tradicional mucho menos conocido y que no todo el mundo se atrevería a probar: la lengua escarlata.