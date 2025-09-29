Confirmado por Enel: Las Condes y 10 comunas más tendrán cortes de luz hoy 29 de septiembre

La Empresa Nacional de Electricidad (Enel) confirmó que este lunes se registrarán cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana. Según informó la compañía, las interrupciones en el suministro eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento y modernización del sistema.
Los usuarios que deseen conocer las direcciones exactas afectadas o reportar fallas inesperadas, pueden consultar el mapa de trabajos programados disponible en el sitio web de Enel.
Los cortes afectarán a la población desde las 10 hasta aproximadamente las 17 horas, dependiendo de la comuna.
Comunas afectadas y horarios de los cortes este lunes:
- Renca: 10.30 a 16.30
- Quilicura: 10 a 16
- Huechuraba: 9:30 a 15.30
- Las Condes: 10.30 a 16.30
- La Reina: 11 a 17 y de 10 a 14
- Ñuñoa: 10.30 a 16.30
- La Florida: 10 a 17
- La Granja: 15 a 18
- San Miguel: 9 a 14
- Lo Espejo: 9.30 a 15.30
- Maipú: 9 a 13
Enel recomendó a los usuarios tomar precauciones y planificar sus actividades durante el horario de interrupción del servicio.
¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel
Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.
Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:
1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.
2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.
3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.