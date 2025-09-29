Secciones
El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

Un oasis urbano con esculturas, estanques y vegetación mediterránea diseñado hace más de un siglo.

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce IMAGEN TOMADA DE LA VANGUARDIA
Hace 2 Hs

Barcelona nunca deja de sorprender con rincones ocultos que escapan al bullicio urbano. Uno de ellos son los jardines de Muñoz Ramonet, situados en la calle Muntaner, número 290, en pleno Eixample. Con 3.568 metros cuadrados de extensión, este espacio histórico sigue siendo un gran desconocido tanto para vecinos como para turistas, pese a estar abierto al público.

“Este es el jardín secreto más bonito de Barcelona. Es perfecto para una cita”, asegura la creadora de contenido Paula Postcard en un vídeo viral en TikTok que ha contribuido a redescubrir este rincón único. Y no exagera: sus senderos rodeados de vegetación frondosa, bancos escondidos y un ambiente íntimo lo convierten en un lugar ideal para desconectar o compartir un paseo romántico.

Un diseño con historia

El jardín fue concebido a principios del siglo XX por Jean-Claude Nicolas Forestier, el paisajista francés que introdujo en Barcelona el concepto de jardín mediterráneo. Su proyecto original incluía terrazas, un gran estanque central, pérgolas de rosales y macetas de terracota que enmarcaban los recorridos.

A mediados del siglo pasado, el paisajista Joan Mirambell remodeló el espacio, modificando desniveles, cambiando la orientación del lago y de las pérgolas. Gracias a su intervención, hoy los visitantes pueden disfrutar de un entorno con césped cuidado, magnolias, palmeras y esculturas de reconocidos artistas como Josep Dunyach o Vicenç Navarro.

Un oasis en pleno Eixample

Los jardines rodean la Casa del Marqués de Alella, actual sede de la Fundación Julio Muñoz Ramonet, y conservan un aire de oasis urbano en medio del ritmo frenético del Eixample. “Tiene muchos rincones escondidos y es muy romántico dar una vuelta por aquí”, añade Paula Postcard.

El resultado es un espacio que combina historia, arte y naturaleza: pérgolas, esculturas, fuentes y bancos rodeados de vegetación exuberante que invitan a la calma. Un lugar perfecto tanto para quienes buscan un refugio tranquilo en la ciudad como para quienes desean sorprender en una cita con un entorno único y poco conocido.

