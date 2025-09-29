El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

“Este es el jardín secreto más bonito de Barcelona. Es perfecto para una cita”, asegura la creadora de contenido Paula Postcard en un vídeo viral en TikTok que ha contribuido a redescubrir este rincón único. Y no exagera: sus senderos rodeados de vegetación frondosa, bancos escondidos y un ambiente íntimo lo convierten en un lugar ideal para desconectar o compartir un paseo romántico.