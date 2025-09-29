El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

Mercadona vuelve a generar expectación con sus novedades, y esta vez lo hace con un producto que promete conquistar las sobremesas navideñas. Se trata del turrón Caocream, una tableta de 150 gramos que ya se perfila como uno de los dulces estrella de la temporada. Su precio es otro de los grandes atractivos: solo 2 euros, lo que lo convierte en una opción accesible para todo tipo de celebraciones.