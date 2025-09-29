El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

Mercadona vuelve a generar expectación con sus novedades, y esta vez lo hace con un producto que promete conquistar las sobremesas navideñas. Se trata del turrón Caocream, una tableta de 150 gramos que ya se perfila como uno de los dulces estrella de la temporada. Su precio es otro de los grandes atractivos: solo 2 euros, lo que lo convierte en una opción accesible para todo tipo de celebraciones.
El turrón Caocream rompe con lo clásico al combinar una capa de chocolate blanco con pequeños trozos de galleta crujiente. En la parte inferior incorpora una suave crema con galleta picada, lo que aporta una textura especial y convierte cada bocado en una experiencia distinta a la de los turrones tradicionales.
Este formato innovador está pensado para quienes buscan sorprender en la mesa sin renunciar a un dulce fácil de compartir y con un sabor irresistible para pequeños y mayores.
Precio imbatible y estrategia ganadora
El éxito de este lanzamiento no solo radica en su sabor, sino también en su precio asequible. Por solo dos euros, Mercadona ofrece un producto que combina calidad, innovación y economía, una estrategia que la cadena ha reforzado en los últimos años para consolidarse como referente en las compras navideñas.
El turrón Caocream es ideal para disfrutar tras una comida especial, acompañar un café o simplemente darse un capricho en estas fiestas. Todo apunta a que se convertirá en uno de los productos más buscados en los lineales de Mercadona durante esta Navidad.