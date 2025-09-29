Secciones
España

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

Una propuesta con chocolate blanco y galleta crujiente que se perfila como el favorito de las celebraciones navideñas.

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad
Hace 2 Hs

Mercadona vuelve a generar expectación con sus novedades, y esta vez lo hace con un producto que promete conquistar las sobremesas navideñas. Se trata del turrón Caocream, una tableta de 150 gramos que ya se perfila como uno de los dulces estrella de la temporada. Su precio es otro de los grandes atractivos: solo 2 euros, lo que lo convierte en una opción accesible para todo tipo de celebraciones.

El turrón Caocream rompe con lo clásico al combinar una capa de chocolate blanco con pequeños trozos de galleta crujiente. En la parte inferior incorpora una suave crema con galleta picada, lo que aporta una textura especial y convierte cada bocado en una experiencia distinta a la de los turrones tradicionales.

Este formato innovador está pensado para quienes buscan sorprender en la mesa sin renunciar a un dulce fácil de compartir y con un sabor irresistible para pequeños y mayores.

Precio imbatible y estrategia ganadora

El éxito de este lanzamiento no solo radica en su sabor, sino también en su precio asequible. Por solo dos euros, Mercadona ofrece un producto que combina calidad, innovación y economía, una estrategia que la cadena ha reforzado en los últimos años para consolidarse como referente en las compras navideñas.

El turrón Caocream es ideal para disfrutar tras una comida especial, acompañar un café o simplemente darse un capricho en estas fiestas. Todo apunta a que se convertirá en uno de los productos más buscados en los lineales de Mercadona durante esta Navidad.

Temas EspañaNavidadChocolate
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años
1

La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid
2

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad
3

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce
4

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo
5

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”
6

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

Más Noticias
La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

Guía completa de los conciertos de la Feria de San Lucas 2025 en Jaén

Guía completa de los conciertos de la Feria de San Lucas 2025 en Jaén

El monasterio medieval oculto en Cataluña que fusiona tradición e innovación

El monasterio medieval oculto en Cataluña que fusiona tradición e innovación

La ruta de senderismo en Cataluña que parece Marte y lleva a una cueva prehistórica

La ruta de senderismo en Cataluña que parece Marte y lleva a una cueva prehistórica

Comentarios