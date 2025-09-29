La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

Victoria Federica vuelve a estar en el foco mediático por su vida sentimental. Según desveló este domingo la periodista Bea Jarrín en el programa Fiesta (Telecinco), la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar estaría ilusionada con un nuevo amigo especial, con quien habría compartido gran parte del verano y con el que incluso habría iniciado una especie de relación.
“Se han enrollado, el rollete se inició este verano”, aseguraron tajantes en el espacio televisivo. Los colaboradores del programa detallaron que la pareja coincidió en El Rocío y en Candelaria, lugares donde habrían compartido varios momentos juntos. Según explicó Jarrín, ambos se conocen gracias a amigos en común, y la familia de él dispone de una casa en El Rocío, lo que propició los encuentros.
¿Quién es Javi, el nuevo acompañante de Victoria Federica?
La información generó sorpresa porque, como adelantó Bea Jarrín, “no va a dejar indiferente a nadie, porque el estereotipo es diametralmente opuesto a todas las parejas oficiales que ha tenido hasta ahora”.
El joven en cuestión se llama Javi, tiene 32 o 33 años, es de Málaga y trabaja como artista tatuador. Según se reveló en el programa, está considerado “cañón”, muy atractivo y con numerosos tatuajes. Además, no se trata de un profesional cualquiera: su trabajo lo ha llevado a destacar tanto a nivel nacional como internacional, ya que viaja con frecuencia al extranjero debido a su negocio.
La colaboradora Amor Romeira también aportó su visión: “Lo visualizo en el ambiente, en el círculo de amigos. Le pongo cara, es muy guapo, está muy tatuado”.
Un giro inesperado en la vida sentimental de Victoria Federica
El nombre de Victoria Federica suele ser habitual en la prensa del corazón, especialmente por su estilo de vida y sus relaciones. Sin embargo, esta nueva ilusión marca un cambio de rumbo respecto a sus anteriores parejas oficiales, algo que ha despertado aún más curiosidad mediática.
De confirmarse la relación, Javi, el tatuador malagueño que ha conquistado a la sobrina del rey Felipe VI, podría convertirse en uno de los protagonistas de la crónica social en los próximos meses.