Secciones
España

La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

La sobrina del rey Felipe VI estaría iniciando una relación con Javi, un artista tatuador nacional e internacional con quien compartió momentos este verano en El Rocío y Candelaria.

VICTORIA FEDERICA. VICTORIA FEDERICA. EUROPA PRESS
Hace 2 Hs

Victoria Federica vuelve a estar en el foco mediático por su vida sentimental. Según desveló este domingo la periodista Bea Jarrín en el programa Fiesta (Telecinco), la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar estaría ilusionada con un nuevo amigo especial, con quien habría compartido gran parte del verano y con el que incluso habría iniciado una especie de relación.

“Se han enrollado, el rollete se inició este verano”, aseguraron tajantes en el espacio televisivo. Los colaboradores del programa detallaron que la pareja coincidió en El Rocío y en Candelaria, lugares donde habrían compartido varios momentos juntos. Según explicó Jarrín, ambos se conocen gracias a amigos en común, y la familia de él dispone de una casa en El Rocío, lo que propició los encuentros.

¿Quién es Javi, el nuevo acompañante de Victoria Federica?

La información generó sorpresa porque, como adelantó Bea Jarrín, “no va a dejar indiferente a nadie, porque el estereotipo es diametralmente opuesto a todas las parejas oficiales que ha tenido hasta ahora”.

El joven en cuestión se llama Javi, tiene 32 o 33 años, es de Málaga y trabaja como artista tatuador. Según se reveló en el programa, está considerado “cañón”, muy atractivo y con numerosos tatuajes. Además, no se trata de un profesional cualquiera: su trabajo lo ha llevado a destacar tanto a nivel nacional como internacional, ya que viaja con frecuencia al extranjero debido a su negocio.

La colaboradora Amor Romeira también aportó su visión: “Lo visualizo en el ambiente, en el círculo de amigos. Le pongo cara, es muy guapo, está muy tatuado”.

Un giro inesperado en la vida sentimental de Victoria Federica

El nombre de Victoria Federica suele ser habitual en la prensa del corazón, especialmente por su estilo de vida y sus relaciones. Sin embargo, esta nueva ilusión marca un cambio de rumbo respecto a sus anteriores parejas oficiales, algo que ha despertado aún más curiosidad mediática.

De confirmarse la relación, Javi, el tatuador malagueño que ha conquistado a la sobrina del rey Felipe VI, podría convertirse en uno de los protagonistas de la crónica social en los próximos meses.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años
1

La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid
2

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad
3

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce
4

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo
5

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”
6

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

Más Noticias
Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

El nuevo turrón de Mercadona que costará solo 2 euros y promete arrasar en Navidad

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

El jardín secreto de Barcelona que es perfecto para una cita romántica y casi nadie conoce

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

Guía completa de los conciertos de la Feria de San Lucas 2025 en Jaén

Guía completa de los conciertos de la Feria de San Lucas 2025 en Jaén

El monasterio medieval oculto en Cataluña que fusiona tradición e innovación

El monasterio medieval oculto en Cataluña que fusiona tradición e innovación

La ruta de senderismo en Cataluña que parece Marte y lleva a una cueva prehistórica

La ruta de senderismo en Cataluña que parece Marte y lleva a una cueva prehistórica

Comentarios