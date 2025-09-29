La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

El joven en cuestión se llama Javi, tiene 32 o 33 años, es de Málaga y trabaja como artista tatuador. Según se reveló en el programa, está considerado “cañón”, muy atractivo y con numerosos tatuajes. Además, no se trata de un profesional cualquiera: su trabajo lo ha llevado a destacar tanto a nivel nacional como internacional, ya que viaja con frecuencia al extranjero debido a su negocio.