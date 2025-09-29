¿Se muda María Pombo a Miami? La influencer española responde tras su viaje con Pablo Castellano

La confesión de María Pombo sobre vivir en Miami

En abril, María Pombo ya confesó que la idea de mudarse a Miami le rondaba la cabeza “más de lo deseado”. La influencer explicaba que quería que la mayor parte de la educación de sus hijos fuera en España, pero que le parecía un “súper extra” que pasaran unos años en Estados Unidos para aprender inglés y vivir una experiencia internacional en familia.