¿Se muda María Pombo a Miami? La influencer española responde tras su viaje con Pablo Castellano

Tras varios días de rumores sobre una posible mudanza, María Pombo y Pablo Castellano han aclarado en qué punto se encuentra su idea de trasladarse a Miami con sus hijos. La pareja, una de las más seguidas en redes sociales, ha explicado que de momento no hay nada cerrado, aunque sí reconocen que están explorando opciones.
La confesión de María Pombo sobre vivir en Miami
En abril, María Pombo ya confesó que la idea de mudarse a Miami le rondaba la cabeza “más de lo deseado”. La influencer explicaba que quería que la mayor parte de la educación de sus hijos fuera en España, pero que le parecía un “súper extra” que pasaran unos años en Estados Unidos para aprender inglés y vivir una experiencia internacional en familia.
Incluso llegó a compartir en redes un ‘vision board’ con imágenes de la vida que se imagina en Florida: palmeras, playa, buggy, buen tiempo y una casa con pista de tenis.
El viaje a Miami y los rumores de mudanza
Hace unos días, María y Pablo viajaron a Miami, donde fueron fotografiados visitando urbanizaciones y colegios. El periodista Javi Hoyos aseguró que la pareja estaba buscando casa en la ciudad y analizando posibilidades para instalarse allí.
Sus declaraciones a la llegada a Madrid
Al regresar a España, la influencer habló con los medios en el aeropuerto de Barajas:
“Ojalá, es un sitio que nos encanta. Siempre he dicho que si me voy a vivir a Miami ahora es el momento porque tenemos niños pequeños”.
“Han sido muchas horas de retraso, llevamos dos horas esperando maletas, estoy agotada”.
Por su parte, Pablo Castellano también reconoció su interés:
“Estamos viendo cosas. Nunca se sabe. España es nuestro sitio, aquí estamos fenomenal, pero Miami nos encanta. Tienen que alinearse muchas cosas, pero todo es posible”.
Una decisión todavía abierta
Por ahora, no hay confirmación oficial de mudanza. La pareja asegura que su vida está en España, pero no descartan pasar una temporada en Miami en el futuro, aprovechando que sus hijos aún son pequeños y sería una experiencia enriquecedora para toda la familia.