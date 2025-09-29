Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

La cuenta atrás para una de las bodas más esperadas de 2025 ya está en marcha. Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, sellará su historia de amor con el empresario Alex Gruszynski el próximo sábado 18 de octubre en Valladolid. Y lo hará en un entorno idílico y cargado de historia: la Abadía Retuerta, un monasterio románico del siglo XII reconvertido en uno de los resorts más exclusivos de España.
El enlace, considerado uno de los grandes acontecimientos sociales del año, se prepara bajo un hermetismo absoluto. Desde que Stella anunciara en agosto de 2024 su compromiso mostrando su anillo en redes sociales, los novios y sus familias han desplegado un dispositivo de seguridad reforzado para proteger cada detalle del evento.
Un enclave de ensueño
Situada en Sardón del Duero, a 32 kilómetros de Valladolid, la Abadía Retuerta ofrece viñedos, spa, restaurante con estrella Michelin y hasta helipuerto. Allí llegarán muchos de los 260 invitados, entre ellos figuras de Hollywood y del cine español. Se espera la presencia de Antonio Banderas, que ejercerá de padrino, Melanie Griffith, la actriz Dakota Johnson e, incluso, si su salud lo permite, la legendaria Tippi Hedren, abuela de la novia, con 95 años.
Móviles prohibidos y acceso restringido
El hotel permanecerá cerrado durante cinco días y cuatro noches, exclusivamente para las familias y amigos de los novios. El acceso estará controlado tanto por tierra como por aire. Además, todos los trabajadores e invitados han firmado contratos de confidencialidad y los móviles estarán terminantemente prohibidos para camareros, chóferes y personal de servicio, con el objetivo de evitar filtraciones.
Los novios han confiado la organización a una reconocida empresa británica de wedding planners, que ha desplegado un equipo de 150 camareros y chóferes adicionales. El plan incluye cócteles en los jardines, banquete en el interior y una fiesta diurna con barra libre, siempre supeditada al clima vallisoletano.
¿Exclusiva en camino?
El secretismo alimenta las especulaciones sobre si finalmente habrá alguna instantánea espontánea en redes sociales —quizá en los perfiles de Dakota Johnson o de Antonio Banderas— o si la pareja ya ha negociado una exclusiva con un medio para mostrar al mundo las imágenes del enlace.
Lo cierto es que, entre rumores, despistes intencionados y el blindaje mediático, la boda de Stella Banderas y Alex Gruszynski apunta a convertirse en uno de los grandes eventos nupciales del año en España, con un escenario histórico, invitados de lujo y un nivel de seguridad pocas veces visto en este tipo de celebraciones.