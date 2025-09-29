Los detalles de la boda de Stella Banderas: móviles prohibidos, seguridad máxima y un escenario de lujo en Valladolid

La cuenta atrás para una de las bodas más esperadas de 2025 ya está en marcha. Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, sellará su historia de amor con el empresario Alex Gruszynski el próximo sábado 18 de octubre en Valladolid. Y lo hará en un entorno idílico y cargado de historia: la Abadía Retuerta, un monasterio románico del siglo XII reconvertido en uno de los resorts más exclusivos de España.