Temporal en España: descubre si vives en una zona inundable con la herramienta del Gobierno

Las lluvias torrenciales que mantienen a Valencia, Castellón y Tarragona en alerta por riesgo de inundaciones han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo saber si tu casa o tu barrio están en una zona inundable?
La respuesta está en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), una herramienta oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que permite comprobar el nivel de riesgo en cualquier punto del país.
Qué es el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI)
El SNCZI es una plataforma online que recopila estudios hidrológicos realizados en España durante los últimos 12 años. Sus mapas muestran:
Áreas con riesgo de inundación fluvial o marítima.
Presas y embalses, con datos técnicos y de capacidad.
Dominio público hidráulico, incluyendo cauces de ríos y carreteras próximas.
La herramienta se actualizó en 2025 con 500 kilómetros adicionales de zonas estudiadas en las cuencas hidrográficas, lo que mejora la precisión de los análisis.
Cómo consultar si tu casa está en una zona inundable
Acceder a la herramienta es sencillo:
Entra en la web del SNCZI desde cualquier dispositivo.
Selecciona la información que quieres consultar:
Presas y embalses
Dominio Público Hidráulico y Zonas Inundables (DPH y ZI)
Aprovechamientos hidroeléctricos
Si quieres saber si tu barrio o vivienda están en riesgo, elige la opción “Cartografía de zonas inundables” y activa la capa de “mapas de peligrosidad por inundación fluvial”.
Al hacer zoom sobre tu municipio, aparecerán las zonas señaladas con manchas de color que indican riesgo bajo, medio o alto de inundación.
Cómo interpretar los mapas de riesgo
Los mapas de la herramienta combinan:
Modelos digitales del terreno y ciudades, que muestran cómo afectaría una crecida.
Estudios hidrológicos, que simulan la cantidad de agua que podría circular.
Uso del suelo en cada zona, para calcular el impacto en viviendas, carreteras y servicios.
Importante: que una zona no aparezca marcada no significa que esté libre de peligro. Puede que aún no se haya realizado un estudio detallado en ese lugar.
Por qué es útil esta herramienta en plena alerta por lluvias
La AEMET mantiene activa la alerta roja en Valencia y la naranja en Castellón y Tarragona, con acumulados que pueden superar los 250 litros por metro cuadrado en 24 horas.
Con estos episodios cada vez más frecuentes, el SNCZI es clave para que ciudadanos y administraciones puedan anticiparse al riesgo de inundaciones, planificar medidas de seguridad y evitar tragedias como la DANA de octubre de 2024, considerada la peor catástrofe ambiental del siglo en España.
Preguntas frecuentes sobre el SNCZI
¿Es gratis la herramienta del SNCZI?
Sí, cualquier persona puede acceder de forma gratuita desde la web oficial del MITECO.
¿Sirve para saber si mi casa se inundará seguro?
No. El SNCZI muestra mapas de probabilidad y riesgo, no predicciones exactas. Es una herramienta de planificación y prevención.
¿Qué debo hacer si vivo en una zona inundable?
Seguir las recomendaciones de Protección Civil, tener preparado un plan de emergencia familiar y, en episodios de alerta, evitar desplazamientos innecesarios.