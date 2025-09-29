Lluvias extremas en España: Valencia en nivel rojo, vuelos cancelados y miles de alumnos sin clase

El temporal de lluvias en España mantiene este lunes a la provincia de Valencia en alerta roja por riesgo extremo de precipitaciones torrenciales, mientras que en Castellón y Tarragona la AEMET ha rebajado la situación a aviso naranja tras superar lo peor del episodio.
Las lluvias han dejado calles anegadas, rescates, cortes de luz, vuelos cancelados y clases suspendidas en varios municipios de la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña.
Valencia, la zona más afectada: alerta roja hasta medianoche
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa la alerta roja en el litoral de Valencia hasta las 23:59 horas de este lunes, con previsiones que apuntan a acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado.
En Gandía ya se han registrado más de 224 l/m², lo que ha provocado inundaciones en bajos, cortes de carreteras y complicaciones en el transporte público.
Castellón y Tarragona superan “lo peor” pero siguen en aviso
En Castellón y Tarragona, el temporal ha remitido en intensidad y la AEMET ha reducido el aviso a nivel naranja. Aun así, se mantienen riesgos de crecidas en barrancos y cortes puntuales de carreteras, especialmente en las comarcas del Baix Ebre y Montsià.
La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha confirmado que “lo peor ya ha pasado” aunque ha pedido no bajar la guardia.
Aragón: desbordamiento del río Huerva y rescates en Zaragoza
El río Huerva en Zaragoza alcanzó esta madrugada el nivel rojo, provocando desbordamientos e inundaciones en Cuarte, Cadrete y María de Huerva.
Los bomberos realizaron al menos 18 rescates de personas atrapadas en vehículos y se atendieron más de 1.700 llamadas de emergencia.
Además, se ha tenido que cortar la Z-30 en el conocido Barranco de la Muerte, escenario de graves riadas en años anteriores.
Transporte afectado: trenes y vuelos cancelados
El temporal también ha provocado importantes alteraciones en la movilidad:
Cercanías de Valencia y Rodalies de Cataluña con retrasos y cancelaciones.
Un AVE Castellón-Madrid y un Euromed Valencia-Barcelona afectados.
En el aeropuerto de Valencia, se han cancelado cuatro vuelos con destino y origen en París y Ámsterdam.
Más de medio millón de alumnos sin clase en Valencia
La Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana ha suspendido las clases en 239 municipios, lo que ha afectado a 536.851 estudiantes.
En Cataluña, también se han cancelado actividades educativas en varias comarcas del sur de Tarragona.
Qué se espera en las próximas horas
Según la AEMET, la situación seguirá siendo “muy adversa” en la Comunidad Valenciana hasta la medianoche de este lunes. La borrasca podría desplazarse hacia Baleares en las próximas horas, dejando precipitaciones intensas también en el archipiélago.
Claves del temporal de lluvias en España hoy
Valencia sigue en alerta roja hasta las 23:59h por lluvias torrenciales.
Castellón y Tarragona rebajan a nivel naranja, aunque se mantienen incidencias.
Desbordamientos en Zaragoza, con rescates y cortes de carreteras.
Más de 536.000 alumnos sin clase en la Comunitat Valenciana.
Retrasos en trenes y cuatro vuelos cancelados en Valencia.