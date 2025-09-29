Alerta por temporal en España: Qué hacer si recibes un mensaje de alerta de Protección Civil por aviso de la AEMET y tienes que ir a trabajar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos rojos y naranjas en la Comunidad Valenciana y Cataluña por lluvias torrenciales que pueden superar los 300 litros por metro cuadrado. Protección Civil ha enviado mensajes de alerta a los ciudadanos, y muchos trabajadores se preguntan qué ocurre con su jornada laboral cuando la seguridad está en riesgo.
¿Tengo que ir a trabajar con una alerta roja de la AEMET?
No. La ley protege al trabajador en situaciones de fenómenos meteorológicos adversos. Si la AEMET emite una alerta naranja o roja y no se pueden garantizar condiciones seguras, la empresa está obligada a adaptar la jornada laboral:
Reducir o modificar el horario de trabajo.
Evitar tareas al aire libre durante el episodio meteorológico.
Proporcionar alternativas seguras, como teletrabajo.
Estas medidas están recogidas en el Real Decreto-ley 4/2023, que modifica el Real Decreto 486/1997 sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Permiso retribuido por alerta climática: 4 días
El Estatuto de los Trabajadores (artículo 37.3 g) reconoce el derecho a un permiso retribuido de hasta 4 días en caso de imposibilidad de acudir al centro de trabajo por:
Recomendaciones o prohibiciones de desplazamiento dictadas por Protección Civil o autoridades locales.
Situaciones de riesgo grave e inminente para la integridad del trabajador.
Además, si las circunstancias persisten, el permiso puede prolongarse mientras dure la alerta, aunque en ese caso la empresa podría aplicar una suspensión temporal del contrato o una reducción de jornada por fuerza mayor.
Mensaje de la ministra de Trabajo: seguridad antes que productividad
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado en sus redes sociales que nadie debe ponerse en riesgo para ir a trabajar:
“Cuando se emite una alerta naranja o roja tienes derecho a reducir o modificar tu jornada. Además, cuentas con 4 días de permiso retribuido por imposibilidad de acudir al centro de trabajo”.
Qué hacer si recibes un SMS de Protección Civil y no puedes ir a trabajar
Informa de inmediato a tu empresa por escrito (correo electrónico o mensaje formal).
Adjunta la justificación oficial: aviso de la AEMET, SMS de Protección Civil o comunicado de tu ayuntamiento.
Solicita el permiso retribuido amparándote en el Estatuto de los Trabajadores.
Si tu empresa no ofrece alternativa segura, rechaza el desplazamiento para proteger tu integridad.