Alerta por temporal en España: Qué hacer si recibes un mensaje de alerta de Protección Civil por aviso de la AEMET y tienes que ir a trabajar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos rojos y naranjas en la Comunidad Valenciana y Cataluña por lluvias torrenciales que pueden superar los 300 litros por metro cuadrado. Protección Civil ha enviado mensajes de alerta a los ciudadanos, y muchos trabajadores se preguntan qué ocurre con su jornada laboral cuando la seguridad está en riesgo.