Deportivo Madryn se convirtió en el primer finalista de la Primera Nacional y Arsenal perdió la categoría

Después de quedarse a las puertas del objetivo en la temporada pasada, la dirigencia de Deportivo Madryn mantuvo el proyecto bajo la conducción de Leandro Gracián. Esa continuidad permitió que el equipo volviera a pelear arriba y llegara a la fecha 33 con la posibilidad de asegurarse un lugar en la gran definición antes de la última jornada.