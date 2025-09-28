Deportivo Madryn se convirtió en el primer finalista de la Primera Nacional y Arsenal perdió la categoría

El desenlace de la Primera Nacional comenzó a entregar certezas. Más allá de lo que ocurre con el Clausura de la Liga Profesional, la segunda categoría del fútbol argentino también vive momentos decisivos y ya tiene a su primer finalista en la lucha por el ascenso.
Después de quedarse a las puertas del objetivo en la temporada pasada, la dirigencia de Deportivo Madryn mantuvo el proyecto bajo la conducción de Leandro Gracián. Esa continuidad permitió que el equipo volviera a pelear arriba y llegara a la fecha 33 con la posibilidad de asegurarse un lugar en la gran definición antes de la última jornada.
El "Aurinegro" debía ganar en su casa frente a un Arsenal urgido de puntos y salió decidido a imponer condiciones. A los tres minutos del complemento apareció Nicolás Maná para abrir el marcador, y poco después, a los 17, Diego Crego amplió la ventaja y desató la euforia de su gente.
El conjunto de Sarandí reaccionó y logró descontar a los 24 gracias al tanto de Tomás González, lo que encendió una esperanza de remontada. Sin embargo, el empuje no alcanzó, el "Arse" terminó perdiendo la categoría y Madryn terminó quedándose con un triunfo clave por 2 a 1, que selló la clasificación de manera anticipada.
Un boleto asegurado
Con esos tres puntos, el equipo llegó a 60 unidades y se volvió inalcanzable para sus perseguidores en la zona A. De esta manera, Deportivo Madryn se convirtió en el primer finalista por el ascenso a la Liga Profesional, mientras espera por el rival que saldrá desde la zona B en los próximos días.