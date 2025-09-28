Que es una DANA, el fenómeno causó estragos en Valencia en octubre de 2024

La DANA que golpeó a Valencia (este) en octubre de 2024 ha marcado para siempre el imaginario colectivo de los españoles. Las precipitaciones de aquel día no solo provocaron devastadoras inundaciones, sino que también establecieron un récord histórico como la lluvia máxima en una hora jamás registrada en España.
Ahora, en 2025, la provincia está en alerta roja por la llegada de una nueva DANA y, ante el temor de que se repita la misma catástrofe del año pasado, las autoridades valencianas tomaron medidas de precaución, entre ellas la suspensión de las clases en algunas instituciones educativas.
El peor balance del temporal del año pasado es la cifra de víctimas mortales: 222 personas de todas las edades, incluidos niños, arrastradas por el agua mientras estaban en sus coches, garajes o en las planta bajas de sus casas. Más de 37.000 personas tuvieron que ser rescatadas y miles lo perdieron todo bajo un fango. Además, causó pérdidas de 13.300 millones de euros profundizando la crisis política y social en la región.
Que es una DANA, el fenómeno que el año pasado hizo estragos en Valencia
El término DANA empezó a ser usado por meteorólogos españoles hace unas décadas para diferenciarlo del de “gota fría”, más genérico y que suele utilizarse para hacer referencia a cualquier situación de lluvia intensa y abundante, sobre todo cuando ocurre en la costa mediterránea de la Península Ibérica durante el otoño.
La DANA es un fenómeno en el que una masa de aire polar muy frío queda aislada y empieza a circular a altitudes muy elevadas (entre 5.000 y 9.000 metros), lejos de la influencia de la circulación de la atmósfera.
Luego, al chocar con el aire más cálido y húmedo que suele haber en el mar Mediterráneo, genera fuertes tormentas, sobre todo a finales del verano boreal y principios del otoño, cuando las temperaturas marítimas son más elevadas.
“Crea un entorno intensamente inestable, y ahí es donde el aire se eleva. Muy rápidamente permite que las nubes de tormenta realmente vuelen, ayudadas e instigadas por los vientos que golpean terrenos más altos y también se elevan. Y cuanto más altas son las nubes de tormenta, más humedad hay en ellas”, explicó el meteorólogo de la BBC, Matt Taylor.
Este fenómeno puede durar varios días y viene acompañado de una bajada de las temperaturas, ambiente muy inestable y eventos climáticos extremos, como se está viendo estos días en la costa este de España.
A diferencia de un temporal común, que se desplaza hacia el este, una DANA puede permanecer varada en el mismo lugar varios días o incluso moverse hacia el oeste (lo que se denomina retrogresión), según explican desde la Agencia Española de Meteorología (Aemet).
No todas las DANAs crean condiciones climáticas extremas como las del 2024 en Valencia. Su potencial destructivo aparece justamente cuando se mezclan con las cálidas temperaturas terrestres y marítimas.