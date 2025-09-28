Que es una DANA, el fenómeno causó estragos en Valencia en octubre de 2024

El peor balance del temporal del año pasado es la cifra de víctimas mortales: 222 personas de todas las edades, incluidos niños, arrastradas por el agua mientras estaban en sus coches, garajes o en las planta bajas de sus casas. Más de 37.000 personas tuvieron que ser rescatadas y miles lo perdieron todo bajo un fango. Además, causó pérdidas de 13.300 millones de euros profundizando la crisis política y social en la región.