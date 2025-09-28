Festivo del 12 de octubre: qué comunidades cambian la fecha y tendrán un puente largo

Los últimos festivos del año en España

El jueves 9 de octubre, valencianos, castellonenses y alicantinos celebrarán el Día de la Comunidad Valenciana. Poco después, el 12 de octubre, se celebrará la Fiesta Nacional de España, en conmemoración a la llegada de Colón América. Como este año cae en domingo, la fiesta se ha pasado al 13 de octubre en algunas comunidades. Por ende, tan solo Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura tendrán festivo por la Fiesta Nacional de España.