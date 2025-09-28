Festivo del 12 de octubre: qué comunidades cambian la fecha y tendrán un puente largo

En solo dos semanas, España celebrará su Fiesta Nacional el próximo 12 de octubre. Esta fecha conmemora, según lo establecido por la Ley 18/1987, el inicio de "un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".
El origen de la celebración, también conocida como Día de la Hispanidad, se remonta a 1892, cuando se fijó como Fiesta Nacional por primera vez, coincidiendo con el IV centenario del Descubrimiento de América. El día exacto recuerda cuando, en 1492, Cristóbal Colón alcanzó lo que creía que eran las Indias, pero que resultaría ser el Nuevo Continente.
Aunque tradicionalmente es un día de descanso extra en el calendario laboral español, en 2025 la festividad caerá en domingo. Debido a esto, serán pocas las comunidades autónomas que trasladen la fiesta al lunes para que los trabajadores tengan puente. ¿Cuáles son?
¿Qué comunidades tendrán festivo el 13 de octubre?
Como este año cae en domingo, el Día de la Hispanidad se ha pasado al 13 de octubre en algunas comunidades. Este año, solo cinco han decidido marcarlo en su calendario laboral: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura tendrán festivo por la Fiesta Nacional de España, mientras el resto de las autonomías trabajan.
Los últimos festivos del año en España
El jueves 9 de octubre, valencianos, castellonenses y alicantinos celebrarán el Día de la Comunidad Valenciana. Poco después, el 12 de octubre, se celebrará la Fiesta Nacional de España, en conmemoración a la llegada de Colón América. Como este año cae en domingo, la fiesta se ha pasado al 13 de octubre en algunas comunidades. Por ende, tan solo Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura tendrán festivo por la Fiesta Nacional de España.
Las fiestas nacionales continúan el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Los madrileños, además, tendrán libre el lunes 10 de noviembre, debido al Día de la Almudena, patrona de la capital. Este festivo, sin embargo, no se realiza en toda la comunidad: solo lo celebrarán aquellos que sigan el calendario laboral de la ciudad de Madrid.
Para diciembre, el Puente de la Constitución se extenderá este año del sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; al lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Los navarros podrán disfrutar también del miércoles 3 de diciembre, Día de la Comunidad Foral de Navarra.
Por último, el día de Navidad, jueves 25 de diciembre, será festivo en todo el país. Los residentes de Baleares y Cataluña encadenarán la principal celebración cristiana con San Esteban, celebrado el viernes 26 de septiembre, que les dará un puente de cuatro días.