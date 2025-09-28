Secciones
Alerta en Chile por una peligrosa droga en forma de sticker: tiene cocaína y ketamina

Hay preocupación porque este formato puede llamar la atención particularmente de los niños.

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), mediante su sección de Análisis de Ilícitos, ha lanzado una alerta sanitaria tras detectar una nueva droga en un formato nunca antes visto: stickers. Es a primera vez que "se detectan estas drogas ilícitas en este tipo de matriz", según informó el servicio.

El contenido de estos adhesivos es una combinación de alto riesgo, integrada por cocaína, ketamina y delta-9-tetrahidrocannabinol (THC). Paola Tassara, jefa del Departamento de Estudios y Políticas Públicas de Senda, calificó la presencia simultánea de estas sustancias en un soporte adhesivo como un "hecho inédito que observamos con especial preocupación".

Tassara enfatizó que esta mezcla "puede potenciar los efectos de cada sustancia y generar consecuencias graves para la salud, incluso en casos de exposición involuntaria". 

La importancia del descubrimiento radica en evitar que menores entren "accidentalmente en contacto con este tipo de sustancias". Por ello, el ISP ya emitió "una alerta a las entidades públicas y privadas" para advertir sobre la circulación de este formato, fortalecer la respuesta ante emergencias y promover medidas preventivas.

