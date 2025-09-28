María Gracia Omegna reveló lo más difícil de su relación con Gonzalo Valenzuela: “Me abrumó mucho”

La actriz María Gracia Omegna se sinceró sobre el período que compartió con Gonzalo Valenzuela (2015-2021), una relación que nació tras protagonizar la teleserie de Mega, "Papá a la deriva". En una entrevista, la actriz reconoció que la fama de su entonces pareja —padre de su hija Anka, de seis años— desató una exposición mediática que la superó.
"Me abrumó mucho la exposición," confesó Omegna y añadió que ese fue "el momento que más me ha abrumado". También aclaró que esa presión no era generada por ella, sino que "tenía que ver con la persona con la que estaba, que lo entiendo, que era famoso". La actriz, quien no veía programas de farándula, admitió: "Jamás me imaginé ni dimensioné que sería así. No lo conocía, no lo sabía, no veía esos programas de farándula ni sabía de qué se trataba".
Incluso recordó un episodio con la Revista Cosas: aunque la aparición junto a Valenzuela fue para promocionar una teleserie y "nunca hablamos de nosotros en esta entrevista", el titular resultó ser "un guiño confuso" y una supuesta "operación de marketing" del canal. Aunque no podían negarse a la aparición, "a lo único que sí nos podíamos negarnos era a hablar de nuestra vida íntima". Hoy, Omegna afirma llevar la situación "con más libertad".