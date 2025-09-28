María Gracia Omegna reveló lo más difícil de su relación con Gonzalo Valenzuela: “Me abrumó mucho”

"Me abrumó mucho la exposición," confesó Omegna y añadió que ese fue "el momento que más me ha abrumado". También aclaró que esa presión no era generada por ella, sino que "tenía que ver con la persona con la que estaba, que lo entiendo, que era famoso". La actriz, quien no veía programas de farándula, admitió: "Jamás me imaginé ni dimensioné que sería así. No lo conocía, no lo sabía, no veía esos programas de farándula ni sabía de qué se trataba".