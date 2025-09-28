Valencia suspende clases y Aemet activa alerta roja por la llegada de una nueva DANA

La provincia de Valencia está en máxima alerta (nivel rojo) ante la inminente llegada de una DANA, once meses después del desastre que se cobró la vida de 229 personas y devastó la zona. El riesgo, calificado por Aemet como una situación "potencialmente peligrosa entre el domingo 28 y martes 30", ha obligado a los ayuntamientos a suspender las clases de forma preventiva.
La alerta roja se activará, a las 20, de este domingo en el litoral norte de la provincia de Castellón y, a las 4 del lunes 29 en el litoral de Valencia. Las fuertes precipitaciones se extenderán también al sur de Cataluña (Tarragona).
Aemet ha detallado que este episodio de inestabilidad se debe al paso del ex huracán Gabrielle, transformado en borrasca extratropical, que recorrerá el suroeste peninsular. Esto generará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas de oeste a este en gran parte de la península, si bien se esperan pocas lluvias en el centro norte y extremo sureste.
Valencia está en alerta roja por la llegada de una nueva DANA: estos son los centros que no tendrán clases este lunes
Así, los centros que este lunes no tendrán clases son los siguientes:
CEIP Camí de l’Horta Benimàmet-Beniferri
CEIP José Senent Masarrochos
IES Isabel de Villena València
CEIP Vicente Blasco Ibáñez València
Escola Privada de Música de El Palmar Palmar (El)
Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos
Centre Estranger Valencia Montessori School València
Centre Privat Nuestra Señora del Rosario València
CEIP Forn d’Alcedo Horno De Alcedo
CEIP Padre Manjón València
Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral Castellar-Oliveral
Escola Privada de Música C.Instr. Musical castellar-oliveral Castellar-Oliveral
IES El Ravatxol Castellar-Oliveral
CEIP Castellar- Oliveral Castellar-Oliveral
Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre València
Centre Privat FP Cffolgado València
CEE PÚB. Rosa Llácer Castellar-Oliveral
Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes Castellar-Oliveral
Escola Privada de Música Sedajazz València
Al mismo tiempo, el consultorio recomienda al resto de centros escolares de la ciudad que suspenda las actividades al aire libre.