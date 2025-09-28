Valencia suspende clases y Aemet activa alerta roja por la llegada de una nueva DANA

La provincia de Valencia está en máxima alerta (nivel rojo) ante la inminente llegada de una DANA, once meses después del desastre que se cobró la vida de 229 personas y devastó la zona. El riesgo, calificado por Aemet como una situación "potencialmente peligrosa entre el domingo 28 y martes 30", ha obligado a los ayuntamientos a suspender las clases de forma preventiva.