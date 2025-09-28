El monasterio medieval oculto en Cataluña que fusiona tradición e innovación

En el corazón de Cataluña, rodeado de montañas y viñedos donde nacen algunos de los vinos más prestigiosos de España, se encuentra uno de los tesoros más sorprendentes de la historia monástica: la Cartuja de Escaladei. Fundada en el siglo XII por monjes cartujos llegados de Provenza, fue el primer monasterio de su orden en la Península Ibérica y un motor espiritual, social y económico en la comarca del Priorat durante más de siete siglos.