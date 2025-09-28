Licencia de conducir digital en Chile: ¿cómo es el trámite y cuáles son los requisitos obligatorios?

La Región Metropolitana de Chile se moderniza con la introducción de la licencia de conducir digital, una herramienta que busca agilizar los trámites y reforzar la seguridad. A partir del 1 de septiembre de 2025, los conductores de la capital podrán complementar su documento físico con una versión digital que llevarán en sus teléfonos móviles.
La nueva licencia digital estará vinculada directamente a la ClaveÚnica del usuario y contará con un código QR para prevenir falsificaciones. Es importante destacar que los documentos de licencia de conducir vigentes no pierden validez con esta implementación, ya que la versión digital funciona como una alternativa cómoda y segura.
Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir digital
Para acceder a la licencia de conducir en su versión digital, es fundamental estar en alguna de las siguientes situaciones:
- Ser un conductor que tramita su licencia por primera vez.
- Estar en el proceso de renovación de su licencia de conducir.
Cómo es el trámite para obtener la licencia de conducir digital
El proceso para obtener la licencia digital se integra al trámite tradicional y es bastante sencillo:
- La persona debe realizar el trámite de obtención o renovación de la licencia de conducir en las Direcciones de Tránsito correspondientes.
- Una vez completado el proceso, recibirá la licencia física con el nuevo formato.
- Posteriormente, podrá descargar la versión digital directamente en su teléfono móvil, ya sea con sistema operativo iOS o Android, utilizando su ClaveÚnica para validar su identidad y acceder al documento.