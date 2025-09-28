Secciones
Chile

Licencia de conducir digital en Chile: ¿cómo es el trámite y cuáles son los requisitos obligatorios?

Esta innovación solo estará disponible para quienes tramiten su licencia por primera vez o estén en proceso de renovación.

El 1 de septiembre entrará en vigencia la nueva licencia de conducir digital en la RM El 1 de septiembre entrará en vigencia la nueva licencia de conducir digital en la RM
Hace 2 Hs

La Región Metropolitana de Chile se moderniza con la introducción de la licencia de conducir digital, una herramienta que busca agilizar los trámites y reforzar la seguridad. A partir del 1 de septiembre de 2025, los conductores de la capital podrán complementar su documento físico con una versión digital que llevarán en sus teléfonos móviles. 

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: ¿cuándo cobrarán los pensionados y empleados públicos?

La nueva licencia digital estará vinculada directamente a la ClaveÚnica del usuario y contará con un código QR para prevenir falsificaciones. Es importante destacar que los documentos de licencia de conducir vigentes no pierden validez con esta implementación, ya que la versión digital funciona como una alternativa cómoda y segura. 

Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir digital

Para acceder a la licencia de conducir en su versión digital, es fundamental estar en alguna de las siguientes situaciones:

- Ser un conductor que tramita su licencia por primera vez.

- Estar en el proceso de renovación de su licencia de conducir.

Cómo es el trámite para obtener la licencia de conducir digital

El proceso para obtener la licencia digital se integra al trámite tradicional y es bastante sencillo:

- La persona debe realizar el trámite de obtención o renovación de la licencia de conducir en las Direcciones de Tránsito correspondientes.

- Una vez completado el proceso, recibirá la licencia física con el nuevo formato.

- Posteriormente, podrá descargar la versión digital directamente en su teléfono móvil, ya sea con sistema operativo iOS o Android, utilizando su ClaveÚnica para validar su identidad y acceder al documento.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Licencia de conducir digital en Chile: ¿cómo es el trámite y cuáles son los requisitos obligatorios?
1

Licencia de conducir digital en Chile: ¿cómo es el trámite y cuáles son los requisitos obligatorios?

María Gracia Omegna reveló lo más difícil de su relación con Gonzalo Valenzuela: “Me abrumó mucho”
2

María Gracia Omegna reveló lo más difícil de su relación con Gonzalo Valenzuela: “Me abrumó mucho”

Alerta en Chile por una peligrosa droga en forma de sticker: tiene cocaína y ketamina
3

Alerta en Chile por una peligrosa droga en forma de sticker: tiene cocaína y ketamina

Más Noticias
María Gracia Omegna reveló lo más difícil de su relación con Gonzalo Valenzuela: “Me abrumó mucho”

María Gracia Omegna reveló lo más difícil de su relación con Gonzalo Valenzuela: “Me abrumó mucho”

Alerta en Chile por una peligrosa droga en forma de sticker: tiene cocaína y ketamina

Alerta en Chile por una peligrosa droga en forma de sticker: tiene cocaína y ketamina

Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: Hubo episodios desagradables

Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: "Hubo episodios desagradables"

Comentarios