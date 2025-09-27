Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: "Hubo episodios desagradables"

Camila Andrade fue la nueva invitada del estelar de farándula de Mega, Only Fama y contó todos los detalles sobre lo que pasó después de terminar su relación con Francisco Kaminski. En una charla con Juan Antonio Neme y Francisca García-Huidobro, la ex Miss Chile reveló que, además de las indirectas que compartieron en sus cuentas de Instagram, recibió fuertes amenazas y descalificaciones del exlocutor radial contra ella.
“Cuando tú estás enamorado de alguien, no le haces daño a la otra persona, y él sí me hizo daño”, comenzó diciendo. “Cuando a él lo asocian a este caso policial (la muerte del ‘Rey de Meiggs’), sin ahondar mucho en ese tema porque no tengo nada que ver, yo no lo dejé sólo. No lo iba a dejar sólo en el peor momento de su vida, porque había amor”, agregó.
Camila Andrade contó que recibió amenazas de Francisco Kaminski
Según lo que contó en el capítulo de Only Fama, todo comenzó cuando ambos se mudaron desde el departamento en el que vivían en la comuna de La Dehesa (cuando su relación ya estaba en las últimas). Esto ocurre luego de que Kaminski fuera citado a declarar en el marco de la investigación del comentado homicidio del “Rey de Meiggs”.
Según Andrade, Francisco tendría serios problemas con el consumo de alcohol, lo que empeoró aún más la relación. “Hubo episodios desagradables”, reveló, contando también que “se le pasó la mano con el copete”.
Si bien no se revelan las amenazas directas que recibió la modelo, Fran García-Huidobro leyó los mensajes por WhatsApp y aseguró que al ver esto, lo primero que hubiese hecho ella sería llamar a Carabineros, por el nivel de violencia de sus palabras. “Las cosas que dicen acá no son repetibles en televisión, esto es muy violento, aquí hay amenazas”, dijo la conductora.
En eso, Camila expresó: “Francisco tiene un comportamiento visceral porque es impulsivo, nunca estuvo cómodo en esta situación de vivir separados, pero yo sentía que la relación debía haber partido así, más pololeo, puertas afuera”.