Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: "Hubo episodios desagradables"

“Cuando tú estás enamorado de alguien, no le haces daño a la otra persona, y él sí me hizo daño”, comenzó diciendo. “Cuando a él lo asocian a este caso policial (la muerte del ‘Rey de Meiggs’), sin ahondar mucho en ese tema porque no tengo nada que ver, yo no lo dejé sólo. No lo iba a dejar sólo en el peor momento de su vida, porque había amor”, agregó.