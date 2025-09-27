Secciones
Chile

Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: "Hubo episodios desagradables"

La ex Miss Chile contó cómo fue el último tiempo con Francisco Kaminski y generó un fuerte revuelo con sus declaraciones.

Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: Hubo episodios desagradables Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: "Hubo episodios desagradables"
Hace 2 Hs

Camila Andrade fue la nueva invitada del estelar de farándula de Mega, Only Fama y contó todos los detalles sobre lo que pasó después de terminar su relación con Francisco Kaminski. En una charla con Juan Antonio Neme y Francisca García-Huidobro, la ex Miss Chile reveló que, además de las indirectas que compartieron en sus cuentas de Instagram, recibió fuertes amenazas y descalificaciones del exlocutor radial contra ella.

La furia de Camila Andrade: la hermana de Kaminski la acusó de "trepadora" y ella le respondió sin filtro

La furia de Camila Andrade: la hermana de Kaminski la acusó de trepadora y ella le respondió sin filtro

“Cuando tú estás enamorado de alguien, no le haces daño a la otra persona, y él sí me hizo daño”, comenzó diciendo. “Cuando a él lo asocian a este caso policial (la muerte del ‘Rey de Meiggs’), sin ahondar mucho en ese tema porque no tengo nada que ver, yo no lo dejé sólo. No lo iba a dejar sólo en el peor momento de su vida, porque había amor”, agregó.

Camila Andrade contó que recibió amenazas de Francisco Kaminski 

Según lo que contó en el capítulo de Only Fama, todo comenzó cuando ambos se mudaron desde el departamento en el que vivían en la comuna de La Dehesa (cuando su relación ya estaba en las últimas). Esto ocurre luego de que Kaminski fuera citado a declarar en el marco de la investigación del comentado homicidio del “Rey de Meiggs”.

Según Andrade, Francisco tendría serios problemas con el consumo de alcohol, lo que empeoró aún más la relación. “Hubo episodios desagradables”, reveló, contando también que “se le pasó la mano con el copete”.

Si bien no se revelan las amenazas directas que recibió la modelo, Fran García-Huidobro leyó los mensajes por WhatsApp y aseguró que al ver esto, lo primero que hubiese hecho ella sería llamar a Carabineros, por el nivel de violencia de sus palabras. “Las cosas que dicen acá no son repetibles en televisión, esto es muy violento, aquí hay amenazas”, dijo la conductora.

En eso, Camila expresó: “Francisco tiene un comportamiento visceral porque es impulsivo, nunca estuvo cómodo en esta situación de vivir separados, pero yo sentía que la relación debía haber partido así, más pololeo, puertas afuera”.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: Hubo episodios desagradables
1

Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: "Hubo episodios desagradables"

Más Noticias
Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

Bono Logro Escolar: cuándo será el próximo pago de la ayuda estatal para estudiantes chilenos

Bono Logro Escolar: cuándo será el próximo pago de la ayuda estatal para estudiantes chilenos

Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo

Marcha atrás: revelaron los motivos por los que Mega desistió de contratar a Carmen Gloria Arroyo

Qué dijo Carla Jara sobre los rumores de reconciliación con Francisco Kaminski

Qué dijo Carla Jara sobre los rumores de reconciliación con Francisco Kaminski

El emotivo mensaje de Daniel Fuenzalida por el logro académico de su hija: Muy orgullosos

El emotivo mensaje de Daniel Fuenzalida por el logro académico de su hija: "Muy orgullosos"

¿Buscas trabajo en Chile? El Ministerio de Hacienda ofrece puestos con sueldos que superan los $5 millones

¿Buscas trabajo en Chile? El Ministerio de Hacienda ofrece puestos con sueldos que superan los $5 millones

¿Quién es la viuda negra chilena detenida en Argentina?: está acusada de drogar y robar a hombres

¿Quién es la "viuda negra chilena" detenida en Argentina?: está acusada de drogar y robar a hombres

Comentarios