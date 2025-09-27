La mejor terraza de España está en Ibiza: cinco claves que explican el éxito del restaurante Maymanta

El listado anual de The Fork Summer Hits 2025 ha elegido a Maymanta, en Ibiza, como el restaurante con la mejor terraza de España. Este espacio de cocina peruana dirigido por el chef Omar Malpartida se ubica en la azotea del exclusivo hotel Aguas de Ibiza, en Santa Eulalia del Río. Tras quedar tercero en 2024, este año se ha coronado con el primer puesto gracias a su propuesta única que combina gastronomía, diseño y vistas inigualables.