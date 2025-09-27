Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Aunque la posibilidad de una tercera guerra mundial sigue siendo remota y nadie puede anticipar con certeza el desarrollo de un conflicto global, estudios recientes señalan que ciertos países podrían funcionar como refugios seguros en caso de una escalada bélica. Chile es uno de ellos.
Investigaciones como el Índice de Paz Global, y artículos publicados en revistas científicas como Nature Communications y Risk Analysis, coinciden en que las naciones que cumplen con estas características son las más protegidas frente a un eventual conflicto mundial. La identificación se basa en factores como el aislamiento geográfico, la neutralidad política, la autosuficiencia y la baja relevancia estratégica.
¿Qué países serían los más seguros ante una Tercera Guerra Mundial?
Islandia
Islandia ocupa constantemente el primer puesto en el Índice de Paz Global como el país más pacífico del mundo. Su remota ubicación en el Atlántico Norte, a cientos de kilómetros de Noruega y Escocia, dificulta el acceso para operaciones militares a gran escala.
Carece de ejército permanente, solo está protegido nominalmente por la OTAN y posee abundantes recursos naturales, como agua dulce, energía geotérmica y recursos marinos, lo que garantiza su autosuficiencia.
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda es otro país que destaca por su neutralidad y aislamiento geográfico, ubicado a más de 1500 kilómetros de Australia. Ocupa el segundo lugar en el Índice de Paz Global y tiene un historial de no involucrarse en conflictos internacionales. Su economía desarrollada, suelo fértil y abundantes recursos hídricos lo hacen autosuficiente.
Bután
Enclavado en el Himalaya, Bután ha sido un pequeño estado neutral desde 1971, con una política exterior no alineada. Su ubicación aislada, rodeada de cordilleras, lo protege de invasiones. Su reducida población y su autosuficiencia alimentaria, gracias a la agricultura tradicional, lo convierten en un refugio ideal. En caso de una guerra mundial, Bután no es un objetivo estratégico, y su orografía montañosa ofrece protección natural.
Suiza
Suiza es un país que se ha mantenido neutral durante más de 200 años. Protegida por los Alpes, cuenta con una red de refugios nucleares capaz de albergar a gran parte de su población. Su economía estable y el acceso a recursos naturales, como el agua dulce, la convierten en un lugar seguro.
Chile
Chile se encuentra geográficamente aislado de los principales escenarios de conflicto. Su extensa costa (6.435 km) y la variedad de cultivos resistentes, como el trigo, lo hacen resistente a una hambruna global.
Es uno de los países más desarrollados de Sudamérica, con infraestructura moderna y relaciones diplomáticas estables con las potencias occidentales. Su ubicación remota y la ausencia de bases militares estratégicas lo convierten en un refugio seguro.
Fiyi
Este archipiélago del Pacífico, ubicado a 4300 kilómetros de Australia, se encuentra extremadamente aislado. Con un ejército de tan solo 6000 hombres y una política exterior pacífica, Fiyi no es un objetivo estratégico. Sus abundantes bosques, recursos minerales y zonas de pesca garantizan la autosuficiencia de toda su población.