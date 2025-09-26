¿Quién es la "viuda negra chilena" detenida en Argentina?: está acusada de drogar y robar a hombres

Se trata de Antonella Marín, llamada como "viuda negra chilena". La acusada tiene 35 años, es actriz de profesión, gestora cultural, y proviene de Valparaíso. En la actualidad se está detenida en Mar de Plata, Argentina, tras varias denuncias de hombres que habrían sido engañados y drogados con un té, para luego ser víctimas de robo.