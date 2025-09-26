¿Quién es la "viuda negra chilena" detenida en Argentina?: está acusada de drogar y robar a hombres

La mujer apodada la "viuda negra chilena" fue capturada recientemente en Argentina. Actriz y gestora cultural de profesión, es acusada por al menos cinco hombres de haber sido drogados con un té para luego robarles.
Las autoridades argentinas la rastrearon y detuvieron después de que intentara vender artículos sustraídos a sus víctimas a través de Marketplace de Facebook. Según los primeros antecedentes, operaba en Buenos Aires y Mar del Plata y contactaba a los hombres mediante plataformas de citas. Una vez que las víctimas quedaban inconscientes tras ser drogadas, se llevaba sus pertenencias.
El caso salió a la luz el pasado 6 de julio, cuando una mujer denunció que había encontrado a su hermano en su casa desvanecido, atado, con quemaduras y la vivienda revuelta, lo que destapó la ardua investigación policial.
Le dicen "La viuda negra": quién es la actriz chilena acusada de drogar y robar a hombres
Se trata de Antonella Marín, llamada como "viuda negra chilena". La acusada tiene 35 años, es actriz de profesión, gestora cultural, y proviene de Valparaíso. En la actualidad se está detenida en Mar de Plata, Argentina, tras varias denuncias de hombres que habrían sido engañados y drogados con un té, para luego ser víctimas de robo.
En Tinder se hacía llamar ‘Anto’. El 4 de julio acordó reunirse con un hombre en un departamento de Gascón al 1900. En esa cita colocó un químico en el café de la víctima, dejándola inconsciente hasta el día siguiente. Gracias a ello logró sustraer casi 2 millones de pesos, 500 dólares y los documentos del afectado.
Dos días después organizó otro encuentro, también en un departamento. En esa ocasión vertió la sustancia en el té del hombre y robó un iPhone, una computadora, dos relojes Timex, un Rolex de oro, papeles personales, 32 mil pesos y una polera Columbia.