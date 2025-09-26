El "castigo ejemplar" a un equipo de 'Supervivientes': todo es culpa de Miri Pérez-Cabrero

Durante la última gala de Supervivientes All Stars, los concursantes de Playa Armonía se enfrentaron a una reprimenda pública. Jorge Javier Vázquez no dudó en alzar la voz:
"¡Habéis incumplido las normas! Van a recibir un castigo ejemplar".
Los supervivientes, reunidos en la palapa, se miraban incrédulos, sin saber a qué se debía la sanción.
El error de Miri Pérez-Cabrero
El programa emitió un vídeo recordando la penitencia asignada a Miri Pérez-Cabrero, anunciada en el “triángulo de fuego”. La actriz debía ser la única encargada de cocinar y repartir la comida durante varios días.
Sin embargo, las cámaras captaron a Tony y Torres vigilando la sartén junto a ella. Aunque insistieron en que “no estaban cocinando”, el reality lo consideró un incumplimiento de las reglas.
“No había caído en eso”, se justificó Miri al conocer el motivo del enfado de la organización.
La hoguera, extinguida como castigo
El castigo llegó cuando el equipo regresó a Playa Armonía: la organización apagó con agua la hoguera que mantenían encendida.
Un gesto simbólico pero devastador, ya que el fuego es indispensable para la supervivencia en los Cayos Cochinos, no solo para cocinar sino también para protegerse de los mosquitos y el frío nocturno.
Reacciones y tensión en el grupo
El castigo dejó descolocados a los supervivientes, que ahora deberán reencender el fuego desde cero y reorganizar su estrategia de convivencia.
Con esta medida, el programa quiso dejar claro que el incumplimiento de las normas no quedará impune, incluso cuando los fallos parezcan pequeños o involuntarios.