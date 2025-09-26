Secciones
España

El "castigo ejemplar" a un equipo de 'Supervivientes': todo es culpa de Miri Pérez-Cabrero

Supervivientes All Stars vivió una de sus noches más tensas tras el anuncio de Jorge Javier Vázquez: el equipo de Playa Armonía recibió un duro castigo por saltarse las reglas.

El castigo ejemplar a un equipo de 'Supervivientes': todo es culpa de Miri Pérez-Cabrero
Hace 3 Hs

Durante la última gala de Supervivientes All Stars, los concursantes de Playa Armonía se enfrentaron a una reprimenda pública. Jorge Javier Vázquez no dudó en alzar la voz:

"¡Habéis incumplido las normas! Van a recibir un castigo ejemplar".

Los supervivientes, reunidos en la palapa, se miraban incrédulos, sin saber a qué se debía la sanción.

El error de Miri Pérez-Cabrero

El programa emitió un vídeo recordando la penitencia asignada a Miri Pérez-Cabrero, anunciada en el “triángulo de fuego”. La actriz debía ser la única encargada de cocinar y repartir la comida durante varios días.

Sin embargo, las cámaras captaron a Tony y Torres vigilando la sartén junto a ella. Aunque insistieron en que “no estaban cocinando”, el reality lo consideró un incumplimiento de las reglas.

“No había caído en eso”, se justificó Miri al conocer el motivo del enfado de la organización.

La hoguera, extinguida como castigo

El castigo llegó cuando el equipo regresó a Playa Armonía: la organización apagó con agua la hoguera que mantenían encendida.

Un gesto simbólico pero devastador, ya que el fuego es indispensable para la supervivencia en los Cayos Cochinos, no solo para cocinar sino también para protegerse de los mosquitos y el frío nocturno.

Reacciones y tensión en el grupo

El castigo dejó descolocados a los supervivientes, que ahora deberán reencender el fuego desde cero y reorganizar su estrategia de convivencia.

Con esta medida, el programa quiso dejar claro que el incumplimiento de las normas no quedará impune, incluso cuando los fallos parezcan pequeños o involuntarios.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El castigo ejemplar a un equipo de 'Supervivientes': todo es culpa de Miri Pérez-Cabrero
1

El "castigo ejemplar" a un equipo de 'Supervivientes': todo es culpa de Miri Pérez-Cabrero

Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta
2

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Javier Cansado, enfermo de cáncer, recibe mensajes de apoyo de Broncano y Raúl Cimas
3

Javier Cansado, enfermo de cáncer, recibe mensajes de apoyo de Broncano y Raúl Cimas

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos
4

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años
5

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Adiós al polvo: el plumero de Mercadona que arrasa por su eficacia y comodidad
6

Adiós al polvo: el plumero de Mercadona que arrasa por su eficacia y comodidad

Más Noticias
Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Javier Cansado, enfermo de cáncer, recibe mensajes de apoyo de Broncano y Raúl Cimas

Javier Cansado, enfermo de cáncer, recibe mensajes de apoyo de Broncano y Raúl Cimas

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

Golpe a Airbnb en Madrid: la Justicia ordena retirar 34.728 anuncios de pisos turísticos

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Adiós al polvo: el plumero de Mercadona que arrasa por su eficacia y comodidad

Adiós al polvo: el plumero de Mercadona que arrasa por su eficacia y comodidad

España: cómo acceder a la ayuda del Gobierno de 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

España: cómo acceder a la ayuda del Gobierno de 30.000 euros para el alquiler con opción a compra

Alejandro Sanz abrirá su museo en Alcalá de los Gazules: fecha, ubicación y detalles

Alejandro Sanz abrirá su museo en Alcalá de los Gazules: fecha, ubicación y detalles

Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Comentarios