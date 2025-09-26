Malú confiesa qué es lo que más disfruta de ser "coach" en La Voz

Un formato que la marcó

A pesar de su experiencia, Malú confesó que ella misma nunca se hubiera atrevido a presentarse al programa. “No hubiera tenido valor. Al principio me daba miedo participar en La Voz porque se emitía en televisión, pero ha sido un aprendizaje enorme. Hoy me doy cuenta de que la gente sigue reclamando mucho los formatos musicales y que estar aquí fue todo un acierto”.