Malú confiesa qué es lo que más disfruta de ser "coach" en La Voz

Malú lleva trece años formando parte de La Voz, el exitoso concurso musical de Antena 3, y todavía encuentra motivos para seguir disfrutando del formato. En una entrevista reciente con Bluper, la artista madrileña desveló qué es lo que más le entusiasma de ser coach: la competencia, el juego y la emoción de conquistar a los participantes.
“Lo más divertido para nosotros es pelearnos por los talents, quitárnoslos. Hay pocas cosas más satisfactorias que, cuando nos damos la vuelta los cuatro, conseguir que se vayan contigo”, confesó la cantante.
Aunque su papel consiste en acompañar y guiar a los concursantes hasta el final, Malú reconoce que también existe una rivalidad sana entre los coaches. “Quieres ganar. Pero no es solo por el hecho de que esté en tu equipo. Es con quien más has trabajado, con quien has compartido horas y emociones. Hay un cariño especial”, explicó.
Con humor, asegura que su objetivo desde la primera audición es “fastidiar un poco a los demás”, aunque se define como “la más buena de La Voz”. Sus compañeros, sin embargo, no opinan lo mismo: Mika, la nueva incorporación al equipo, la describió como “la más dura, la más cabezota, difícil, pero la más generosa”.
La conexión con Mika y la estrategia para ganar talents
Malú no dudó en elogiar al cantante libanés, que ha debutado como coach en esta temporada. “Es una maravilla dentro y fuera de cámaras. Tiene una inteligencia emocional apabullante. Desde el primer día me miró y conectamos”, aseguró.
Eso sí, reconoce que el nuevo miembro del equipo está siendo un rival fuerte: “Ha estado equilibrada la elección de los coaches, pero con Mika se han ido muchas voces únicas. Aquí, el que no habla español… se los lleva a todos”.
La cantante también reveló que muchos concursantes llegan con una idea clara de a qué equipo quieren unirse, pero hay un amplio margen para convencerlos en el último instante. “Ahí tenemos que sacar la artillería más pesada”, contó entre risas.
Un formato que la marcó
A pesar de su experiencia, Malú confesó que ella misma nunca se hubiera atrevido a presentarse al programa. “No hubiera tenido valor. Al principio me daba miedo participar en La Voz porque se emitía en televisión, pero ha sido un aprendizaje enorme. Hoy me doy cuenta de que la gente sigue reclamando mucho los formatos musicales y que estar aquí fue todo un acierto”.
Con más de una década como coach, Malú sigue consolidándose como una de las piezas clave de La Voz, un formato que combina emoción, talento y una sana dosis de rivalidad entre sus protagonistas.