¿Buscas trabajo en Chile? El Ministerio de Hacienda ofrece puestos con sueldos que superan los $5 millones

Entre los cargos ofrecidos destacan coordinadores, abogados, ingenieros y administrativos.

Hace 3 Hs

El Ministerio de Hacienda de Chile abrió un nuevo proceso de reclutamiento para ciudadanos interesados en desarrollarse en el servicio público. La entidad, encargada de administrar los ingresos y gastos de la nación para garantizar la estabilidad económica y promover el crecimiento sustentable, actualiza con frecuencia su listado de vacantes a nivel nacional.

La mayoría de los cargos disponibles se concentran en la Región Metropolitana, ya que allí se ubican las dependencias principales del ministerio. Entre los puestos ofrecidos destacan algunos con sueldos que superan los $3 millones e incluso los $5 millones.

Estas son algunas de las vacantes actualmente abiertas:

- Coordinador/a de educación tributaria (Santiago): $5.187.426.

- Gestor/a de proyectos de desarrollo de software (Santiago): $4.133.736.

- Administrador de plataforma (Santiago): $3.477.431

- Ingeniero de software (Santiago): $3.193.315.

- Abogado/a perfil junior para asesoría jurídica (Santiago): $3.036.446.

- Profesional encargado/a de contabilidad (Santiago): $2.683.535.

- Profesional analista de seguridad de la información (Santiago): $2.683.535.

- Encargado/a de tesorería (Santiago): $2.644.730.

- Abogado/a para Fiscalía: $2.311.652

- Administrativo/a de cobranza (Villa Alemana): $1.150.874.

- Administrativo/a y soporte operativo aduana (Iquique): $768.364.

Cómo postular a las vacantes

El detalle completo de los avisos de empleo está disponible en el portal Empleos Públicos

- Para acceder a las vacantes del organismo, se debe escribir “Ministerio de Hacienda” en el buscador de la plataforma y seleccionar las ofertas de interés.

- Una vez dentro, el postulante debe pinchar el botón “Postular a la convocatoria” e iniciar sesión con Clave Única o con el RUT y contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.

Quienes estén interesados en participar en el proceso de selección deben hacerlo con prontitud, ya que varias de estas ofertas cierran a las 23.59 de este jueves 25 de septiembre.

